Addis Ababa — L'inauguration de l'aéroport modernisé de Debre Markos Nigus Tekle Haimanot marque la concrétisation d'une aspiration de longue date de la communauté locale, a déclaré Arega Kebede, administrateur en chef de l'État régional d'Amhara.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré aujourd'hui l'aéroport de Debre Markos, marquant ainsi une étape importante dans les efforts déployés par l'Éthiopie pour développer des infrastructures de transport modernes et accélérer le développement économique régional.

S'exprimant lors de la cérémonie officielle d'inauguration de l'aéroport, Arega a décrit ce projet comme une réponse directe à l'une des revendications publiques les plus anciennes de la région, soulignant que les habitants de Debre Markos et des communautés environnantes avaient attendu de nombreuses années pour voir les services aériens rétablis.

« L'aéroport que les habitants de Debre Markos et des environs réclamaient depuis de nombreuses années est désormais opérationnel », a-t-il déclaré.

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Selon l'administrateur en chef, Debre Markos bénéficiait de services de transport aérien il y a près de trois décennies, avant que les opérations ne soient suspendues, privant depuis lors la région de liaisons aériennes régulières.

Il a rappelé que, pendant de nombreuses années, on avait fait croire aux habitants que le rétablissement des liaisons aériennes serait irréalisable en raison de la proximité de la ville avec Addis-Abeba et de sa topographie difficile.

Ces explications, a-t-il déclaré, ne laissaient guère d'espoir quant à une reconstruction de l'aéroport, jusqu'à ce que les efforts de réforme en cours en Éthiopie relancent le projet.

M. Arega a souligné que l'aéroport avait désormais été reconstruit et mis aux normes aéronautiques modernes, dotant ainsi la région d'une infrastructure de pointe capable de prendre en charge des services de transport de passagers et de fret élargis.

Il a remercié le gouvernement fédéral d'avoir mené à bien ce projet et a salué le Premier ministre Abiy Ahmed pour son soutien constant qui a permis la mise en service de cet aéroport tant attendu.

L'administrateur en chef a déclaré que l'aéroport devrait permettre de libérer le potentiel économique considérable de la région en améliorant l'accès à sa riche production agricole, à ses ressources minérales, à ses attractions touristiques et à ses opportunités d'investissement.

Il a ajouté qu'en complément des infrastructures routières et de transport récemment mises en place, l'aéroport renforcerait la connectivité régionale, faciliterait le commerce et les investissements, améliorerait la circulation des personnes et des marchandises, et consoliderait l'intégration économique au sein de la région et dans toute l'Éthiopie.

M. Arega a toutefois souligné que les retombées économiques et sociales de l'aéroport dépendront du maintien d'une paix durable, de l'augmentation de la production et d'une utilisation efficace des ressources naturelles de la région.

« L'aéroport ne remplira sa mission que si nous préservons la paix, augmentons la production et la productivité, et utilisons de manière responsable nos ressources abondantes », a-t-il déclaré.

Appelant à une responsabilité collective, l'administrateur en chef a exhorté les institutions gouvernementales, les communautés locales, les investisseurs et les autres parties prenantes à oeuvrer ensemble pour préserver la paix et la sécurité tout en créant un environnement propice à l'investissement et au développement.

Il a également appelé les habitants à rejeter la violence et toute tentative visant à compromettre la stabilité, soulignant que la protection de la paix, la promotion des investissements, le renforcement de la productivité agricole et la garantie de la libre circulation des personnes et des biens constituent des responsabilités partagées, essentielles au développement durable de la région.