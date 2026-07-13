Addis Ababa — La prochaine Conférence de dialogue national servira de plateforme pour résoudre, par le biais de consultations pacifiques, les problèmes à l'origine des divergences de longue date en Éthiopie, a déclaré le professeur Mesfin Araya, président de la Commission éthiopienne de dialogue national (ENDC).

S'exprimant aujourd'hui lors d'une course publique de cinq kilomètres organisée par la Commission sur la place Meskel sous le thème « L'Éthiopie consulte », le professeur Mesfin a indiqué que le pays avait finalisé tous les préparatifs de cette conférence historique, dont le coup d'envoi est prévu le 15 juillet 2026 à Addis-Abeba.

« La grande conférence nationale de consultation sera le lieu où les problèmes à l'origine de nos divergences seront résolus par la concertation », a-t-il déclaré.

Selon le commissaire en chef, les délégués représentant les communautés de toutes les régions, de tous les woredas, d'Addis-Abeba, de Dire Dawa, ainsi que les Éthiopiens vivant à l'étranger, sont déjà arrivés dans la capitale pour participer à la conférence.

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Il a déclaré que les participants devraient mener des discussions inclusives et constructives et s'efforcer de parvenir à un consensus sur des recommandations proposant des solutions durables aux problèmes qui ont alimenté les divergences entre les Éthiopiens.

Le professeur Mesfin a qualifié cette conférence d'occasion historique de relever les défis nationaux par le dialogue plutôt que par la confrontation.

Il a également remercié les institutions chargées de la sécurité, les organismes gouvernementaux fédéraux et régionaux, les organisations de la société civile et les autres parties prenantes pour leur contribution à la préparation de ce qu'il a qualifié d'étape importante dans le processus de dialogue national en Éthiopie.

Les participants à une course de cinq kilomètres se sont également montrés optimistes quant à la capacité de la conférence à renforcer l'unité nationale et à favoriser une paix durable.

« Il n'y a aucun problème qui ne puisse être résolu par la concertation », a déclaré Sherefa Ali, l'un des participants. « Je crois que les défis qui persistent en Éthiopie depuis des générations peuvent être relevés grâce à cette grande conférence de concertation. »

Il a ajouté que de telles plateformes de dialogue contribuent à instaurer la confiance entre les citoyens et le gouvernement, tout en créant des opportunités de collaboration en vue d'atteindre des objectifs nationaux communs.

Une autre participante, Gemechisa Waqgari, a déclaré que la conférence représentait une étape importante vers le renforcement de la paix, de l'unité, de la solidarité et des valeurs démocratiques.

La participante Tnisae Abebe a également exprimé l'espoir que la conférence débouche sur des idées concrètes pour relever les défis sociaux et économiques du pays.

La Conférence de dialogue national se penchera sur huit grands thèmes identifiés lors des consultations menées à l'échelle nationale.

L'ordre du jour comprend la construction nationale, les systèmes de gouvernement et de gouvernance, le système politique et électoral, le statut des villes fédérales d'Addis-Abeba et de Dire Dawa, les relations entre la religion et l'État, le renforcement des institutions, l'État de droit et les droits de l'homme, les questions socio-économiques, notamment les préoccupations des agriculteurs et des éleveurs, la corruption et la bonne gouvernance, ainsi que la consolidation de la paix.

La course de cinq kilomètres a réuni Azmeraw Andemo, vice-président de la commission permanente des affaires démocratiques de l'Assemblée des représentants du peuple, le professeur Mesfin Araya, de hauts responsables gouvernementaux, des représentants d'organisations de la société civile et des citoyens.