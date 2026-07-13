Sénégal: Bac 2026 à Kaolack - L'Institut islamique africain américain confirme ses ambitions !

L'Institut islamique africain américain (IIAA), relevant de l'Inspection de l'Éducation et de la Formation (IEF) de Kaolack commune, s'est illustré au Baccalauréat 2026 avec un taux de réussite de 75,42 %. À l'issue du second tour, 89 des 118 candidats présentés ont décroché leur diplôme, confirmant les performances de cet établissement.

Pour le directeur des études, El Hadji Ibrahima Niasse, ces résultats sont le fruit d'une stratégie pédagogique mise en oeuvre bien avant la classe de Terminale. "La préparation au baccalauréat commence dès la Seconde. Cette approche permet aux élèves d'acquérir progressivement les connaissances, les compétences et les méthodes de travail indispensables à leur réussite", explique-t-il.

L'établissement met également l'accent sur le concept « Ubi tey, jang tey », conformément aux orientations des autorités éducatives, afin de garantir une présence régulière des élèves et un apprentissage continu. Les évaluations internes sont organisées dans des conditions proches de celles de l'examen national, tandis qu'un accompagnement méthodologique est assuré, notamment pour la dissertation et le commentaire.

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Au-delà du taux de réussite, l'IIAA se distingue par le nombre de mentions obtenues. Les 89 admis se répartissent ainsi en 2 mentions Très Bien, 15 mentions Bien, 21 mentions Assez Bien et 51 mentions Passable. Des résultats qui, selon M. Niasse, traduisent « les efforts conjugués des élèves, des enseignants et de l'administration ». Dans un contexte où le premier tour du Baccalauréat s'est révélé particulièrement sélectif à l'échelle nationale, cette performance conforte la réputation de l'IIAA comme un établissement misant sur la rigueur, l'encadrement de proximité et l'excellence académique.

Le directeur des études a félicité les nouveaux bacheliers ainsi que les enseignants, le personnel de surveillance, l'administration et les parents d'élèves pour leur engagement. Il a réaffirmé la volonté de l'institut de poursuivre ses efforts afin de consolider sa place parmi les établissements de référence du Sénégal, en s'appuyant sur les valeurs de foi, de savoir et d'excellence.