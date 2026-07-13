Sénégal: La Première Dame Marie Khone Faye reçoit les deux lauréates nationales 2026 des concours Miss Maths et Miss Sciences

13 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)

La Première Dame du Sénégal, Marie Khone Faye, a accordé une audience aux deux lauréates nationales 2026 des concours Miss Maths et Miss Sciences, Khadidiatou Ka et Sokhna Mame Bousso Mbacké. Une rencontre placée sous le signe de l'encouragement et de la reconnaissance, à l'endroit de deux jeunes filles distinguées pour l'excellence de leur parcours scientifique.

Au-delà de leurs performances académiques remarquables, les deux lauréates incarnent, aux yeux de la Première Dame, le talent, la détermination et le potentiel d'une jeunesse sénégalaise en quête d'excellence - en particulier celui des jeunes filles qui font le choix, encore trop rare, de s'engager dans les filières scientifiques.

Les échanges entre Marie Khone Faye et les deux jeunes filles ont porté sur plusieurs enjeux essentiels : les défis liés à l'accès à l'éducation, le maintien des jeunes filles à l'école, et la nécessité de créer les conditions propices à l'épanouissement de leurs ambitions. Un sujet cher à la Première Dame, dont l'engagement en faveur de la scolarisation et de l'autonomisation des femmes constitue l'un des axes forts de son action publique depuis son installation au Palais.

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À l'issue de cette rencontre, Marie Khone Faye a tenu à remettre aux deux lauréates des présents ainsi que des prix d'encouragement, en signe de reconnaissance pour leur parcours exemplaire et pour les inciter à poursuivre sur cette voie.

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