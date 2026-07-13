Sénégal: Zone de captage de Grand-Yoff - Les branchements clandestins fragilisent le bassin de rétention

Le bassin de rétention de la Zone de captage retrouve peu à peu ses capacités grâce aux opérations de curage. Mais, des habitants, à travers des branchements clandestins, déversent encore leurs eaux usées dans un réseau destiné exclusivement aux eaux pluviales. Cette pratique inquiète riverains et autorités municipales.

Le bruit assourdissant des pelles mécaniques couvre parfois les conversations. Les godets plongent dans le canal et remontent chargés d'une boue noire mêlée à des sachets plastiques, des bouteilles, des pneus usagés et des branchages. Quelques secondes plus tard, le contenu est déversé dans un camion qui repart presque aussitôt.

Ce samedi 11 juillet 2026 offre un soleil écrasant dans la Zone de captage, un quartier de la commune de Grand Yoff. Pour Sada Kane, il ne se passe pas un jour sans que son esprit ressasse le souvenir des évènements sinistres du débordement du canal de la Zone de captage. Sa boutique jouxte le bassin et l'homme barbu, tel un « ibadou » au teint clair, regarde le ciel avec anxiété pendant cette période d'hivernage. « En 2022, l'eau a inondé ma boutique et j'ai perdu une valeur comprise entre 300.000 et 400.000 FCfa », confie-t-il, debout devant son commerce.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avec amertume, Sada se voit encore patauger pour sauver ses affaires de l'abîme. Dans son récit mélodramatique, il y a des senteurs de catastrophe, un parfum de tragédie qui a flotté au sein de sa famille. Il y a surtout la peur que la situation d'août 2022 se répète, avec des sapeurs-pompiers qui ont passé des nuits blanches à évacuer les eaux et des journées sombres.

« Tous ceux qui habitaient au rez-de-chaussée de notre maison sont allés aller dormir ailleurs. Le courant était coupé parce que l'eau avait touché les compteurs », narre-t-il, des trémolos dans la voix. Le long du bassin de rétention de la Zone de captage, les stigmates de plusieurs années d'incivisme apparaissent au grand jour. Pour ne rien arranger, les branchements clandestins sont venus se greffer aux autres problèmes.

Sous une tente percée par les rayons du soleil, des mécaniciens, les mains couvertes de cambouis, travaillent. Les coups de marteau alternent avec le vrombissement des moteurs. « Quand le canal est bouché, c'est tout le quartier qui souffre. L'eau monte très vite et nos ateliers sont les premiers touchés. Nous avons perdu des outils pendant les grandes inondations. Aujourd'hui, le nettoyage avance, mais si les branchements clandestins continuent, tout ce travail risque d'être réduit à néant », confie le mécanicien Moussa Diallo, en pleine réparation d'un véhicule.

Un ouvrage détourné de sa vocation

Il est 13 heures. À l'ombre d'une bâche bleue, Fatou Diène sert du café Touba et des sandwichs aux ouvriers et aux chauffeurs. Depuis sa petite cantine, elle observe quotidiennement le canal. « Chaque matin, je vois des agents retirer des quantités impressionnantes de déchets. Pourtant, il suffit de regarder les murs pour voir que certaines maisons continuent de déverser leurs eaux ici. Ce canal n'est pas une poubelle. Si chacun faisait attention, nous n'aurions pas autant peur dès que les nuages apparaissent », affirme-t-elle, la voix empreinte de désolation.

Abdou Boye, vendeur de pièces détachées, montre du doigt un tuyau qui traverse le mur. « Ces branchements existent depuis longtemps. Certains pensent régler leur problème en évacuant leurs eaux usées ici. Mais, ils créent un problème beaucoup plus grand pour tout le monde. Lorsque les pluies arrivent, personne ne peut dire que cela ne le concerne pas », explique-t-il.

Seynabou Tabane, conseillère municipale à Grand Yoff, ne cache pas son inquiétude face à ces comportements qui compromettent les investissements consentis dans la lutte contre les inondations. « Chaque habitant de ce quartier devrait se considérer comme propriétaire de ces ouvrages. Ils doivent les protéger comme ils protègent leur propre maison. Il faut empêcher les branchements clandestins, empêcher que des personnes viennent les dégrader ou y jeter des déchets », soutient-elle.

Pour l'élue municipale, les ouvrages ne pourront produire leurs effets que si les populations se les approprient. « Les autorités prennent leurs responsabilités. L'Onas intervient avec des moyens techniques importants, mais nous sommes conscients que les ressources financières ne sont pas illimitées. Si nous revenons, chaque année, réparer les mêmes dégâts provoqués par l'incivisme, nous n'avancerons jamais », souligne-t-elle. Pour rompre avec les branchements clandestins, Mme Tabane met en exergue le rôle des organisations communautaires dans cette bataille.

« Lorsque les délégués de quartier, les associations de femmes, les jeunes et les acteurs communautaires sont mobilisés, nous savons que le message sera entendu. La lutte contre les inondations ne se gagnera pas uniquement avec des engins. Elle se gagnera aussi avec la sensibilisation », appelle-t-elle.

À la Zone de captage, derrière les murs des concessions, quelques tuyaux continuent de déverser silencieusement leurs eaux usées. Une menace discrète, presque invisible, mais dont les conséquences pourraient se révéler au premier grand orage.