Sénégal: Préparatifs du Grand Magal 2026 - Les mises en garde de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre

Le comité d'organisation du grand Magal de Touba a fait face à la presse samedi dernier. Sous la conduite du porte-parole du khalife général des mourides et président dudit comité, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, les grandes orientations de l'édition 2026 de cet événement religieux ont été dévoilées. Cette année, le thème retenu porte sur « Les vertus ».

Parallèlement, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre s'est montré ferme à l'égard de toutes les personnes qui ne respectent pas le caractère sacré de la ville. Il a rappelé que le grand Magal n'est pas « un moment de folklore » et a invité l'ensemble des pèlerins à préserver la dimension spirituelle et religieuse de cette commémoration.

Selon lui, la célébration du départ en exil du fondateur du mouridisme, Serigne Ahmadou Bamba Khadim Rassoul constitue un moment particulier pour toute la communauté musulmane en particulier pour les mourides. À ce titre, il a insisté sur le fait que Touba est une cité religieuse régie par des règles qui s'imposent à tous les fidèles et visiteurs.

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Ceux qui seraient tentés de passer outre les recommandations du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, verront, selon lui, leurs initiatives vouées à l'échec.Le porte-parole du khalife a également appelé les médias à faire preuve de responsabilité en s'abstenant de diffuser des images contraires au caractère religieux du Grand Magal.

« À Touba, il y a plusieurs activités qui méritent d'être médiatisées », a-t-il indiqué, citant notamment les séances de récital du Saint Coran, des « xassaïdes » (panégyriques) les performances des écoles coraniques ainsi que les milliers de mosquées que compte la ville. Dans le même esprit, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a réitéré les recommandations de Serigne Mountakha Mbacké concernant la mission confiée aux « Baye Fall » sur la préservation du caractère sacré de Touba. Une tâche qui, a-t-il souligné, tient particulièrement à coeur au khalife général des mourides.