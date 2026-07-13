Sénégal: Après son limogeage, Aboubacry Ba prend la défense de Pape Thiaw

Dans la nuit du 11 au 12 juillet 2026, la Fédération sénégalaise de football a fait tomber le couperet. Pape Thiaw et son staff technique ont sauté après le parcours décevant du Sénégal au Mondial 2026. Pour le journaliste Aboubacry Ba, le technicien ne doit pas être considéré comme le seul responsable de cet échec. « Après la victoire à la CAN, près de 50 personnes se sont partagé les primes et récompenses. Des terrains pour les uns, de fortes sommes pour les autres, ils revendiquaient tous une part de responsabilité dans la réussite des Lions », a-t-il d'abord écrit sur ses réseaux sociaux.

Et d'ajouter : « Aujourd'hui, après la défaite, Pape Thiaw est désigné comme le seul responsable du fiasco. Son contrat n'est pas signé à temps, c'est de sa faute. Les couacs dans l'organisation des déplacements, c'est de sa faute. La logistique défaillante au sujet de l'alimentation des joueurs, c'est de sa faute. La présence des influenceurs, la question des visas, l'absence de personnel nécessaire... c'est aussi de sa faute, bien sûr. Une personne seule ne doit pas pouvoir être à l'origine de tant de malheurs pour tout un peuple. Non, Pape Thiaw n'était pas le seul responsable du bonheur national lors de la CAN, il ne doit pas être le seul coupable de l'affliction des Sénégalais née de la Coupe du monde. »