Sénégal: Limogé par la FSF, Pape Thiaw va quitter les Lions avec un joli chèque

Pape Thiaw n'est plus le sélectionneur du Sénégal. Réuni en comité exécutif, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a acté la fin de ses fonctions, chargeant son président, Abdoulaye Fall, de notifier officiellement la décision à l'intéressé.

Le technicien de 45 ans paie ainsi l'élimination des Lions dès les seizièmes de finale du Mondial 2026. Une sortie prématurée qui aura eu raison de son bail à la tête de la sélection nationale, entamé quelques mois plus tôt seulement.

Mais ce départ ne se fera pas les mains vides. Pape Thiaw pourra en effet compter sur une confortable indemnité de licenciement, chiffrée à 240 millions de francs CFA. Un montant révélé par le président de la commission Communication de la FSF, Bacary Cissé, dans un entretien accordé ce lundi à L'Observateur. Selon ses explications, cette somme correspond à huit mois de salaire de l'ancien sélectionneur, qui percevait 30 millions de francs CFA net par mois au moment de son éviction.

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Un niveau d'indemnisation qui figurait, selon le responsable fédéral, parmi les clauses du contrat signé par Pape Thiaw dans des conditions particulières : à seulement trois heures du coup d'envoi de Sénégal-Norvège (2-3), en plein Mondial. Un timing qui n'a pas manqué de susciter des interrogations sur la méthode et la précipitation ayant entouré cette signature.

Depuis l'annonce de son limogeage, samedi soir, au sortir de la réunion du comité exécutif, Pape Thiaw n'a pour l'instant pas réagi publiquement. Un silence qui contraste avec l'agitation suscitée par son départ, dans un contexte où la FSF elle-même fait face à une crise de gouvernance plus large, mise en lumière par cette désillusion mondialiste.