Sénégal: Limogeage de Pape Thiaw - Des techniciens livrent leurs analyses

Le limogeage de Pape Bouna Thiaw est désormais officiel. À l'issue de sa réunion du samedi 11 juillet 2026, le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) a décidé de mettre fin aux fonctions du sélectionneur national ainsi qu'à celle de l'ensemble de son staff technique. Cette décision a suscité des réactions dont celles de techniciens qui livrent leurs analyses.

Sollicités par Le Soleil des Sports, Alioune Mbaye, directeur technique départemental de Guédiawaye, Cheikh Moussa Kamara dit Big Boy, directeur de la formation du Jaraaf, Jacob Ba, coach adjoint de l'Ajel de Rufisque, et Badara Sarr, directeur sportif de Teungueth Fc, livrent leur analyse du limogeage de Pape Bouna Thiaw, sélectionneur national. S'ils divergent sur certains aspects, tous s'accordent néanmoins sur un point : les responsabilités de l'échec des Lions au Mondial 2026 ne sauraient être imputées au seul coach. Selon eux, cette élimination est le résultat d'un ensemble de facteurs qui dépassent la seule responsabilité du sélectionneur.

« Pape Thiaw ne méritait pas ce sort »

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Le limogeage de Pape Thiaw pourrait être logique au vu de la déception et du résultat final au Mondial 2026. C'est la conviction de Jacob Ba, coach adjoint de l'Ajel de Rufisque. « On visait une demi-finale au regard du potentiel de notre équipe et du niveau de nos joueurs », lâche-t-il. Pour lui, avec les conditions dans lesquelles l'équipe a participé à cette Coupe du monde, « les membres du Comex de la Fédération n'avaient aucune raison de le limoger ». Après analyse, fait-il savoir, deux des équipes qui ont battu le Sénégal, la Norvège et la Belgique, se sont retrouvées en quarts de finale, tandis que l'autre, la France, a atteint les demi-finales.

« Cela signifie que nous n'étions pas les seuls à perdre contre elles et qu'elles étaient tout simplement les meilleures », indique-t-il. Comme indicateurs, il parle des difficultés créées à l'équipe de France ainsi que l'équilibre observé durant la première période. Jacob Ba pense qu'au regard de ses conditions de travail et de la situation qu'il a vécue, « Pape Thiaw ne méritait pas ce sort ». Il estime « que c'est une manière d'anticiper les choses et de tout mettre sur son dos. À mon avis, les responsables de la Fédération devraient eux aussi assumer leurs responsabilités ».

Pour le futur sélectionneur, coach Jacob est catégorique : « Le professionnalisme voudrait que l'on prenne d'abord le temps d'évaluer ce qui s'est passé, d'identifier les véritables responsables de certaines conséquences, de communiquer avec le peuple avant de prendre une décision. Je pense que cette précipitation cache quelque chose ».