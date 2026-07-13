Algérie: Le président de la République reçoit les voeux de souverains et de présidents de pays frères et amis

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, dimanche, des messages de voeux de souverains et de présidents de pays frères et amis, à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de la Fête de l'Indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale.

Dans ce cadre, le président de la République a reçu un message de voeux de son frère, sa Majesté Haitham ben Tariq, Sultan d'Oman, pays frère, dans lequel il l'a félicité, ainsi que le peuple algérien, à l'occasion du 64e anniversaire de la Fête de l'Indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, souhaitant au président de la République "plein succès dans la poursuite de la marche d'édification et de développement, et au peuple algérien davantage de progrès et de prospérité".

Le président de la République a également reçu un message de voeux de son frère, Dr. Mohamed Younes Al-Manfi, président du Conseil présidentiel libyen, dans lequel il a réaffirmé "sa volonté d'oeuvrer au renforcement et au développement des relations historiques unissant la Libye et l'Algérie dans divers domaines, au mieux des intérêts communs des deux peuples frères".

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Par la même occasion, le prince héritier de l'Etat frère du Koweït, a exprimé, dans un message de voeux adressé au président de la République, ses "sincères voeux de santé, de bien-être et de succès", souhaitant à l'Algérie et à son peuple "davantage de bien-être, de progrès et de prospérité".

Pour sa part, le président de la République du Kazakhstan, M. Kassym-Jomart Tokaïev, a exprimé "ses plus chaleureuses félicitations en cette journée historique, symbole de la souveraineté nationale et de l'unité du peuple algérien", saluant "les efforts sincères du président de la République pour conduire le pays vers de nouveaux succès et atteindre ses nobles objectifs".

Le président kazakh a souligné que son pays considère l'Algérie comme "un partenaire fiable dans le monde arabe".

Le président de la République a également reçu un message de voeux du président de la République de Finlande, M. Alexander Stubb, dans lequel il a exprimé, en son nom et au nom du peuple finlandais, ses "meilleurs voeux de santé et de bonheur" au président de la République, "souhaitant à l'Algérie et à son peuple davantage de progrès et de prospérité".

La présidente de la République de l'Inde, Mme Droupadi Murmu, a adressé, en son nom, et au nom du Gouvernement et du peuple indien, ses voeux au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et au peuple algérien.

La présidente indienne a souligné à cette occasion que l'Algérie et l'Inde "sont unies par des relations historiques étroites fondées sur l'amitié et la coopération conjointe", exprimant la volonté de son pays de "poursuivre le développement et le renforcement des relations entre les deux pays".

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu un message de voeux du président de la République du Niger, le Général d'Armée Abdourahamane Tiani, qui lui a adressé "ses meilleurs voeux de bonheur et de prospérité", se félicitant "du niveau privilégié des relations d'amitié, de fraternité et de coopération unissant le Niger et l'Algérie".

Le président de la République, a reçu un message de voeux de son frère, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, pays frère, dans lequel il lui a adressé, en son nom et au nom du Gouvernement et du peuple tchadiens, ses félicitations, soulignant que "ce jour historique marque la victoire du peuple algérien face au colonialisme après une lutte héroïque pour la liberté, la justice et la souveraineté".

Il a également salué "les relations fraternelles et de coopération unissant l'Algérie et le Tchad".

De son côté, le président de la République du Cap-Vert, M. José Maria Pereira Neves, a adressé ses meilleurs voeux au président de la République, ainsi qu'au peuple algérien, exprimant, en son nom et au nom du peuple cap-verdien, ses "meilleurs voeux en cette occasion historique importante", réaffirmant "sa disposition à poursuivre le raffermissement et la consolidation des relations de fraternité, de coopération et de solidarité entre les deux pays".

Le président de la République, a reçu également un message de voeux du président du Gouvernement de réconciliation et d'unité nationale de la République du Nicaragua, José Daniel Ortega Saavedra et de la coprésidente, Rosario Murillo Zambrana, dans lequel les deux dirigeants ont exprimé "la haute considération du Nicaragua pour les sacrifices consentis par le peuple algérien durant sa Révolution, devenue un symbole universel de résistance, de souveraineté, du droit des peuples à l'autodétermination, et de solidarité constante en faveur des causes justes des peuples".