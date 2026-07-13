Algérie: Le président de la République fixe un délai maximal d'un mois pour réaliser l'interconnexion intersectorielle via l'exploitation du Data Center

12 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a fixé, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, un délai maximal d'un mois pour réaliser l'interconnexion intersectorielle à travers l'exploitation du Centre national des données (Data Center).

Dans le cadre de son attachement à l'accélération la mise en oeuvre du processus de numérisation et la concrétisation de l'intégration entre les différentes institutions de l'Etat, le président de la République a fixé un délai maximal d'un mois pour réaliser l'interconnexion intersectorielle à travers l'exploitation du Data Center de manière à élargir les services fournis au profit des citoyens.

Par ailleurs, dans le souci de préserver les deniers publics et de veiller à ce que les avantages parviennent à leurs ayants droit, et compte tenu des dépassements graves ayant entraîné une hémorragie de devises sans que les personnes concernées ne bénéficient de l'allocation touristique, il a étédécidé, à titre provisoire, que cette allocation sera versée par le biais de la carte bancaire.

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Cette mesure vise à écarter les intermédiaires et certaines agences de tourisme qui exploitent indûment cette allocation.

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