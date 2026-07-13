Algérie: Communiqué du Conseil des ministres

ALGER — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres, consacrée à des exposés portant notamment sur le portail national des services numériques, le suivi de la mise en oeuvre des accords de coopération avec le Niger et le Tchad, le développement de l'écosystème des start-up, ainsi qu'un exposé sur la saison touristique, indique un communiqué du Conseil des ministres, dont voici la traduction APS :

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, ce jour, une réunion du Conseil des ministres, consacrée à des exposés portant notamment sur les domaines d'exploitation du portail national des services numériques, le suivi de la mise en oeuvre des accords de coopération conclus avec les deux pays frères, le Niger et le Tchad, le développement de l'écosystème des start-up, ainsi qu'un exposé sur la saison touristique", lit-on dans le communiqué.

Concernant les domaines d'exploitation du Portail national des services numériques:

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- Le président de la République a fixé un délai maximal d'un mois pour réaliser une interconnexion intersectorielle complète, permettant de faciliter l'exploitation des services numériques au profit des citoyens.

- Le président de la République a mis l'accent sur la nécessité de redoubler d'efforts pour accélérer le développement des services numériques, notamment au regard du fort engouement et du succès enregistrés depuis la mise en service du Centre national des données (Data Center).

Concernant le suivi de l'exécution des accords de coopération bilatérale conclus avec les deux pays frères le Niger et le Tchad :

- Le président de la République a mis l'accent sur l'importance majeure qu'accorde l'Algérie au développement des différents projets convenus, dans les plus brefs délais, notamment dans le domaine de la production de l'énergie électrique au profit des citoyens des deux pays frères.

- Le président de la République a précisé que cet attachement procède d'une volonté commune de coopération pour instaurer une base économique solide, à même de réaliser une forte dynamique de développement et de véritables investissements, au mieux des intérêts communs de l'Algérie, du Niger, du Tchad et de l'ensemble de la région, suivant une vision intégrée.

- Monsieur le Président a chargé le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de superviser une commission sectorielle chargée de suivre, sur le terrain, l'état d'avancement de la concrétisation des différents projets de coopération convenus avec les deux pays frères, dans les délais impartis.

Concernant l'exposé sur l'allocation touristique:

- Compte tenu des dépassements graves ayant entraîné une hémorragie de devises sans que les personnes concernées ne bénéficient de l'allocation touristique, il a été décidé, à titre provisoire, que cette allocation sera versée par le biais de la carte bancaire, et non plus en espèces, afin de mettre un terme aux dépassements constatés.

Concernant l'exposé sur le développement de l'écosystème des startups :

-Le président de la République a salué toutes les initiatives conduites par l'Algérie dans le domaine des startups, qui ont permis à l'expérience algérienne de s'imposer comme un modèle pionnier et crédible suscitant un intérêt croissant de la part des pays africains.

- Le président de la République a ordonné de poursuivre l'appui à la dynamique positive et aux succès réalisés dans ce domaine, en oeuvrant, à l'avenir, à associer le secteur privé au financement des projets des start-up, particulièrement dans les domaines les plus sollicités.

- Le président de la République a souligné que le modèle algérien de création et de développement des start-up, suscite aujourd'hui un intérêt africain et international, en ce qu'il génère une dynamique économique et préserve la souveraineté effective de notre jeunesse et de ses entreprises.

Concernant la saison touristique :

- Le président de la République a chargé la ministre du Tourisme d'élaborer un plan d'action complet et efficace portant sur le développement du tourisme algérien et la promotion du tourisme intérieur au

profit de la famille algérienne, notamment le tourisme côtier, en mettant l'accent sur la formation et la spécialisation dans le domaine du tourisme, qu'il s'agisse de tourisme côtier, de montagne ou saharien, d'autant plus que l'Algérie a mis en place, ces dernières années, de nombreuses facilitations, notamment la possibilité d'obtenir le visa directement à l'arrivée dans les aéroports du Sud du pays, sans aucune entrave.

- Le président de la République a en outre insisté sur la nécessité d'exploiter toutes les potentialités touristiques dont regorge notre pays, à travers la coordination et la coopération contribuant à promouvoir

l'image de la diversité et de la richesse civilisationnelle et culturelle de l'Algérie.

- Le président de la République a également chargé le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, ainsi que les ministres de l'Intérieur et des Sports, de préparer la signature d'un accord de jumelage entre les villes de Tipaza et de Kansas City (Etats-Unis), en reconnaissance de l'accueil chaleureux réservé à la délégation officielle et aux supporters algériens lors de la Coupe du monde 2026, et en considération de l'importance des relations algéro-américaines.