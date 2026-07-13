ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a chargé, dimanche lors de la réunion du Conseil des ministres, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, de superviser une commission sectorielle chargée de suivre l'état d'avancement des accords de coopération bilatérale conclus avec les deux pays frères le Niger et le Tchad, indique un communiqué du Conseil des ministres.

Concernant le suivi de l'exécution des accords de coopération bilatérale conclus avec les deux pays frères le Niger et le Tchad, le président de la République a mis l'accent sur "l'importance majeure qu'accorde l'Algérie au développement des différents projets convenus, dans les plus brefs délais, notamment dans le domaine de la production de l'énergie électrique au profit des citoyens des deux pays frères", indique le communiqué.

Le président de la République a précisé que cet attachement "procède d'une volonté commune de coopération pour instaurer une base économique solide, à même de réaliser une forte dynamique de développement et de véritables investissements, au mieux des intérêts communs de l'Algérie, du Niger, du Tchad et de l'ensemble de la région, suivant une vision intégrée".

Par ailleurs, le président de la République a chargé M. Attaf de superviser une commission sectorielle chargée de "suivre, sur le terrain, l'état d'avancement de la concrétisation des différents projets de coopération convenus avec les deux pays frères, dans les délais impartis", selon la même source.

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