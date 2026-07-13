Algérie: Le président de la République ordonne l'élaboration d'un plan d'action complet et efficace portant sur le développement du tourisme algérien

12 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a chargé, dimanche lors de la réunion du Conseil des ministres, la ministre du Tourisme d'élaborer un plan d'action complet et efficace portant sur le développement du tourisme algérien et la promotion du tourisme intérieur, a indiqué un communiqué du Conseil des ministres.

Après avoir écouté un exposé sur la saison touristique, "le président de la République a chargé la ministre du Tourisme d'élaborer un plan d'action complet et efficace portant sur le développement du tourisme algérien et la promotion du tourisme intérieur au profit de la famille algérienne, notamment le tourisme côtier, en mettant l'accent sur la formation et la spécialisation dans le domaine du tourisme, qu'il s'agisse de tourisme côtier, de montagne ou saharien, d'autant plus que l'Algérie a mis en place, ces dernières années, de nombreuses facilitations, notamment la possibilité d'obtenir le visa directement à l'arrivée dans les aéroports du Sud du pays, sans aucune entrave", précise-t-on de même source.

Le président de la République a en outre insisté sur "la nécessité d'exploiter toutes les potentialités touristiques dont regorge notre pays, à travers la coordination et la coopération contribuant à promouvoir l'image de la diversité et de la richesse civilisationnelle et culturelle de l'Algérie".

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