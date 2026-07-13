Maroc: L'équipe nationale de football arrive à l'aéroport de Rabat-Salé

L'équipe nationale du Maroc de football est arrivée, dimanche, à l'aéroport de Rabat-Salé, en provenance de la ville de Boston, après sa participation à la Coupe du Monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

La sélection marocaine a quitté la compétition en quarts de finale après s'être inclinée face à son homologue française sur le score de 2 buts à 0, après avoir signé un parcours remarquable confirmant une nouvelle fois sa place parmi les meilleures sélections du monde, ainsi que le développement continu du football marocain.

Les Lions de l'Atlas avaient terminé la phase de groupes à la deuxième place avec 7 points, devancée à la différence de buts par le Brésil, leader du groupe, après un match nul contre la Seleção (1-1) et deux victoires face à l'Écosse (1-0) et à Haïti (4-2).

Les hommes de Mohamed Ouahbi se sont ensuite qualifiés pour les huitièmes de finale en battant les Pays-Bas par 3 tirs au but à 2 (1-1 dans le temps réglementaire et après prolongations), avant de poursuivre leur parcours en s'imposant face au Canada par 3 à 0 pour décrocher leur billet pour les quarts de finale.

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L'équipe du Maroc est la seule sélection africaine et arabe à avoir réussi à se hisser en quarts de finale lors de cette édition de la Coupe du Monde, la première à réunir 48 équipes, terminant ainsi le tournoi parmi les 8 meilleures nations du football mondial.