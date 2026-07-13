Ile Maurice: Air Mauritius - Enquête sur des opérations passées

La Financial Crimes Commission (FCC) a mobilisé ses enquêteurs les plus expérimentés pour faire la lumière sur les soupçons de malversations entourant la compagnie aérienne nationale Air Mauritius. L'institution examine actuellement les conclusions du cabinetconseil international Kroll, qui a relevé des anomalies dans plusieurs opérations menées par la société : acquisitions d'appareils, contrats de location-bail et cessions d'avions effectuées alors qu'Air Mauritius se trouvait sous administration volontaire, entre 2020 et 2021, puis durant la phase de sortie de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Dès réception du rapport le mercredi 8 juillet par le conseil d'administration de la compagnie, la Commission a constitué deux équipes d'enquête distinctes, signe de la priorité accordée à ce dossier. Celles-ci procèdent actuellement à l'examen minutieux des observations formulées par Kroll. Du côté de la direction de l'institution, on n'exclut pas de solliciter les juristes de la division chargée du recouvrement des avoirs, l'Asset Recovery Division, dans l'éventualité où des mesures de saisie seraient ordonnées.

Auditions à venir

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Un programme d'auditions devrait être finalisé dans les prochains jours afin d'entendre les personnes concernées par l'enquête. Parmi elles figurent les sept responsables suspendus la semaine dernière par le Paille-en-Queue Court, mais également d'anciens dirigeants ayant quitté leurs fonctions, que ce soit à la suite d'un départ forcé, comme dans le cas du Croate Krešimir Kučko, ou d'une cessation d'activité liée à l'âge, à l'image de Raja Buton. Ce dernier, alors Officer in Charge, aurait joué un rôle central dans la conduite de ces différentes transactions.

Le champ des investigations s'étend également à d'autres personnalités, notamment l'administrateur Sattar Hajee Abdoula ainsi que Ken Arian, directeur général d'Airports Holdings Limited. Tous deux sont considérés comme proches de l'ancien chef du gouvernement Pravind Jugnauth. Leur implication présumée a été évoquée par Navin Ramgoolam lors d'une intervention à l'Assemblée nationale.

L'ampleur de la tâche s'annonce considérable pour les enquêteurs, qui devront analyser un volume important d'échanges écrits et de correspondances professionnelles. La Commission n'écarte pas non plus la possibilité de solliciter la coopération judiciaire internationale, certaines des opérations examinées ayant été conclues avec des partenaires étrangers. Des échanges avec les juridictions concernées pourraient ainsi s'avérer nécessaires.

Cette affaire s'inscrit dans un contexte de vigilance accrue autour de la gestion passée d'Air Mauritius, particulièrement sensible en raison des difficultés financières traversées par la compagnie durant la pandémie. Les autorités cherchent à établir si les décisions prises durant cette période critique ont respecté les procédures en vigueur ou si elles présentent des irrégularités susceptibles de constituer des infractions à la législation sur la prévention de la criminalité financière.