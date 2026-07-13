Ile Maurice: Roger Lapureté succombe à ses blessures

Après huit jours passés à lutter pour sa vie à l'hôpital, Roger Lapureté, un habitant de Dispensary Road à Bramsthan âgé de 57 ans, est décédé le dimanche 12 juillet à 18 h 50. L'accident s'était produit le samedi 4 juillet aux alentours de 13 h 10, sur le bypass d'Argy, à Flacq. Selon les premiers éléments de l'enquête, Roger Lapureté. circulait à moto lorsqu'une collision est survenue avec une voiture conduite par une jeune automobiliste de 18 ans, domiciliée à Medine, Camp-de-Masque.

Grièvement blessé lors de l'impact, le quinquagénaire avait été pris en charge par les équipes du SAMU avant d'être transporté d'urgence à l'hôpital sir Anerood Jugnauth, Constance, où il avait été admis en salle. Son état de santé avait été jugé préoccupant dès son admission. Malgré les soins prodigués par le personnel médical et plusieurs jours de combat, Roger Lapureté a finalement rendu son dernier souffle huit jours après l'accident, laissant ses proches dans la douleur.

L'enquête policière se poursuit afin de déterminer avec précision les circonstances de la collision. Les premiers constats indiquent que la conductrice négociait un carrefour en provenance de Super U lorsqu'une collision s'est produite avec la motocyclette, qui circulait en direction de Nehru Nagar. Les enquêteurs devront notamment établir le déroulement exact des faits. Les tests d'alcoolémie effectués sur la conductrice se sont révélés négatifs. Les deux véhicules avaient été saisis pour les besoins de l'enquête.