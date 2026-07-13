Ile Maurice: Des failles dans le contrôle des médicaments

La Financial Crimes Commission (FCC) a mené une évaluation approfondie du dispositif de contrôle encadrant l'importation et le suivi des substances pharmaceutiques réglementées au sein du département pharmaceutique du ministère de la Santé. Baptisée Financial Crimes Prevention Review, cette étude s'inscrit dans le cadre des missions de prévention de la criminalité financière de l'institution et intervient après des soupçons de pratiques corruptives, notamment autour de la circulation de la prégabaline.

Le rapport met en lumière plusieurs faiblesses dans la gestion actuelle du système. Les procédures reposent encore largement sur des supports papier et des interventions manuelles, ce qui accroît les risques d'erreurs et d'omissions. La FCC relève également un manque de coordination entre les services concernés ainsi qu'une supervision jugée insuffisante pour garantir une application rigoureuse des règles.

La gestion des quotas d'importation figure parmi les points sensibles soulevés. Le document fait état d'ajustements peu documentés et d'un archivage incomplet, compliquant la traçabilité des produits depuis leur entrée sur le territoire jusqu'à leur distribution.

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L'absence d'outils numériques sécurisés et certains écarts aux obligations réglementaires sont également identifiés comme des facteurs de risque. Parmi les dérives potentielles figurent la fraude documentaire, la manipulation des volumes autorisés, la délivrance irrégulière d'autorisations, la corruption d'agents publics ou encore le détournement de substances pharmaceutiques vers des circuits parallèles.

Pour remédier à ces lacunes, la Commission recommande une refonte du dispositif de gouvernance, avec une répartition plus claire des responsabilités et une meilleure collaboration entre les acteurs concernés. Elle préconise aussi une gestion plus stricte des quotas, reposant sur des critères transparents et vérifiables.

Le rapport insiste par ailleurs sur le renforcement des contrôles aux points d'entrée du territoire et sur une révision des procédures de conformité applicables au secteur pharmaceutique. La mesure centrale reste toutefois la numérisation complète du processus d'importation et de suivi des médicaments réglementés.

Selon la FCC, cette modernisation permettrait d'améliorer la traçabilité des produits et la transparence des opérations. Sans transformation en profondeur du système actuel, les failles identifiées pourraient continuer à exposer le secteur à des risques en matière de criminalité financière et de santé publique.