Ile Maurice: La vraie réforme n'est pas celle des pensions

Le débat sur la réforme des pensions ne se trompe-t-il pas de question ? Depuis plusieurs semaines, Maurice s'enlise dans une succession d'annonces, de reculs et de corrections. Le means test est retiré. Les dispositions relatives au National Pension and Provident Fund (NPPF) ne sont pas dans le Finance Bill. Les experts ont encore neuf mois pour pondre leur rapport final. Les syndicats maintiennent, plus que jamais, la pression après leur mobilisation réussie d'hier, que certains politiciens vont tenter de récupérer. Le gouvernement promet, pour sa part, davantage de consultations et insiste que deux autres aspects de la réforme des pensions attendent d'être finalisés, au-delà du Finance Bill. Chacun défend sa position. Mais au milieu de cette cacophonie, une question essentielle reste sans réponse. Ce n'est pas : comment financer les pensions ? C'est plutôt : quel modèle social voulons-nous ?

La nuance est fondamentale. Le financement n'est jamais qu'une conséquence. Avant de décider qui paiera, il faut savoir ce que l'on souhaite préserver. Veut-on maintenir une pension universelle, symbole d'une solidarité nationale qui ne distingue ni riches ni pauvres ? Souhaite-t-on basculer vers une pension ciblée, réservée à ceux qui en ont réellement besoin ? Faut-il privilégier un système davantage contributif, où chacun reçoit en fonction de ce qu'il a cotisé durant sa vie active ? Ou bien imaginer un modèle hybride, conciliant une base universelle avec des compléments liés aux contributions individuelles ?

Ces questions sont profondément politiques. Elles engagent notre vision de la société. Elles ne peuvent être tranchées par un simple tableau Excel ni par une commission d'experts, aussi compétente soit-elle (avec ou sans ses lauréats). Le véritable débat est donc celui du contrat social. Maurice n'est d'ailleurs pas une exception. La France traverse aujourd'hui la même crise existentielle. L'Italie, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni également. Partout, les systèmes de retraite hérités de l'après-guerre arrivent à un tournant historique.

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Pourquoi ? Parce que les promesses sociales du XXe siècle reposaient sur un monde qui n'existe plus. À l'époque, les populations étaient jeunes. Chaque génération active était suffisamment nombreuse pour financer les retraites de la précédente. La croissance économique était forte. L'espérance de vie était plus faible. Les équilibres semblaient presque naturels.

Le XXIe siècle raconte une autre histoire. Les sociétés vieillissent rapidement. Les retraités vivent plus longtemps. Les actifs deviennent proportionnellement moins nombreux. La croissance ralentit. Les États accumulent les déficits et les dettes. La solidarité entre générations, qui constituait le socle du modèle social, est aujourd'hui soumise à une pression inédite. Pendant des décennies, les actifs ont accepté de financer les retraités avec la certitude implicite que les générations suivantes feraient de même pour eux. Cette certitude s'effrite. De nombreux jeunes, ici comme ailleurs, commencent à se demander s'ils recevront un jour ce qu'ils financent aujourd'hui. Ils voient une dette publique qui grossit, un marché du travail plus précaire et des perspectives économiques moins favorables que celles de leurs parents. Ils redoutent de payer davantage pour recevoir moins.

C'est cette fracture silencieuse qui devrait nous inquiéter davantage que les controverses sur un amendement ou un article du Finance Bill. Une réforme des pensions n'est jamais uniquement une réforme des pensions. Elle pose une question beaucoup plus dérangeante : comment répartir équitablement les sacrifices entre les générations sans rompre le pacte social ?

Le retrait du means test a sans doute permis au gouvernement d'apaiser temporairement les tensions. Mais il n'a pas fait disparaître le problème de fond. Les syndicats ont raison sur un point essentiel : une réforme de cette ampleur ne peut être conduite uniquement par des techniciens ou des économistes. Elle suppose un véritable dialogue social, non parce que les syndicats détiendraient toutes les réponses, mais parce que la légitimité d'une réforme dépend autant de son contenu que de la manière dont elle est élaborée.

Le gouvernement, de son côté, n'a pas tort lorsqu'il affirme que le statu quo est impossible. Les chiffres sont têtus. Le vieillissement de la population est une réalité. Les contraintes budgétaires aussi. Reporter les décisions revient simplement à les rendre plus douloureuses demain.

Entre ces deux positions, il existe pourtant un espace qui reste largement inexploré : celui d'un débat national sur notre modèle social. Nous avons passé des semaines à discuter de mécanismes techniques. Nous n'avons presque jamais discuté des principes. Quel niveau de solidarité souhaitonsnous maintenir ? Quelle part de responsabilité individuelle voulons-nous encourager ? Jusqu'où la collectivité doit-elle protéger chacun, indépendamment de ses revenus ou de ses cotisations ? Quelle contribution demander aux actifs, aux employeurs, aux retraités eux-mêmes et aux contribuables ?

Ces questions méritent mieux que des slogans ou des manifestations. Elles appellent un choix de société. La réforme des pensions ne sera jamais populaire. Aucune démocratie n'a trouvé la formule magique. Mais les pays qui réussiront seront ceux qui auront le courage de déplacer le débat : non pas du financement vers la comptabilité, mais de la comptabilité vers la vision.

Au bout du compte, une pension n'est pas seulement un revenu versé à la fin d'une vie active. Elle est le reflet de ce qu'une nation décide de devoir à ceux qui l'ont construite -- et de ce qu'elle est prête à demander à ceux qui construiront son avenir.