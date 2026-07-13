Algérie: Poursuite des campagnes de sensibilisation à travers les différentes wilayas du pays

Alger — Les campagnes de sensibilisation visant à renforcer la prévention contre les incendies de forêt et des récoltes agricoles se poursuivent à travers les différentes wilayas du pays, a indiqué dimanche un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports.

Ces campagnes, menées en exécution des instructions du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, sont supervisées par les autorités locales et les services de la Protection civile, avec la participation des différents secteurs et organismes concernés, afin de "limiter les causes des incendies et d'ancrer les comportements préventifs chez les citoyens", précise la même source.

Ces actions comprennent l'organisation de journées d'information et de rencontres de proximité, ainsi que des actions de sensibilisation sur le terrain au profit des agriculteurs, des habitants des zones forestières et des visiteurs des espaces naturels, au cours desquelles des conseils et des orientations y sont fournis concernant les moyens de prévention des incendies ainsi que les mesures à suivre pour éviter leur déclenchement ou limiter leur propagation.

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Dans cette optique, ajoute le communiqué, les opérations de distribution de dépliants et d'affiches de sensibilisation sont intensifiées, et divers moyens d'information et de communication ainsi que les réseaux sociaux sont également exploités afin de diffuser les messages de prévention, tout en insistant sur l'importance de signaler immédiatement tout incendie ou tout comportement susceptible d'en provoquer, afin de favoriser une intervention rapide et de limiter les dégâts.

Ces campagnes s'inscrivent dans le cadre de "l'approche préventive" adoptée par les pouvoirs publics, visant à faire du citoyen "un partenaire essentiel dans la protection de la richesse forestière et des récoltes agricoles, ainsi que dans le renforcement de la conscience collective quant à l'importance de préserver les ressources naturelles et les biens, en sus de renforcer la sécurité alimentaire du pays", conclut le communiqué.