Algérie: Portes ouvertes pour vulgariser le portail national des services numériques

Alger — Le Haut-commissariat à la numérisation a lancé, en coordination avec la wilaya d'Alger, une campagne d'information à travers des journées portes ouvertes afin de vulgariser le portail national des services numériques gouvernementaux (Dzair Digital Services), indique dimanche un communiqué de cette institution.

Cette campagne, organisée du 11 au 16 juillet courant au niveau de la Grande Poste d'Alger, s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Etat visant à accompagner la mise en oeuvre du processus de transformation numérique et à rapprocher les services publics numériques des citoyens, à travers la présentation du portail national des services numériques gouvernementaux, lequel donne actuellement accès à 21 services numériques, a précisé la même source.

Cet événement constitue une opportunité pour découvrir les multiples avantages du portail, les modalités de création d'un compte personnel ainsi que les procédures d'accès et d'utilisation de ses prestations numériques.

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Il permet également aux usagers de bénéficier d'explications pratiques et d'un accompagnement technique direct assuré par les ingénieurs du Haut-commissariat à la numérisation, qui répondront à leurs différentes interrogations concernant l'usage et l'accès aux services numériques gouvernementaux, ajoute le communiqué.

Cette campagne vise en outre à promouvoir la culture numérique chez les citoyens et à encourager l'utilisation des services publics électroniques, contribuant ainsi à la simplification des procédures administratives, à l'amélioration de la qualité du service public et à l'ancrage de l'administration numérique.

Cette opération sera "généralisée progressivement à travers les différentes wilayas du pays", afin de "garantir l'élargissement de la campagne d'information sur le portail national des services numériques et de permettre au plus grand nombre de citoyens de bénéficier de ses prestations", a souligné la même source.

La première journée de cette manifestation a enregistré "un engouement notable" des citoyens, qui ont pu bénéficier d'explications et d'un accompagnement technique direct prodigués par les ingénieurs du Haut-commissariat à la numérisation, conclut le communiqué.