Algérie: La Cnep-Banque inaugure lundi sa nouvelle agence à Illizi

Alger — La Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (Cnep-Banque) ouvrira demain lundi une agence commerciale à Illizi, dans le cadre de son plan d'expansion visant à améliorer l'accessibilité à ses services, a indiqué la banque publique dans un communiqué.

Cette nouvelle implantation porte à 232 le nombre d'agences de la Cnep-Banque à travers le territoire national, "illustrant sa volonté de rapprocher ses services de l'ensemble des citoyens", précise la même source.

La nouvelle agence, située dans la rue de l'Emir Abdelkader (commune d'Illizi), met à la disposition de sa clientèle une gamme "complète" de produits et services bancaires relevant de la finance classique ainsi que de la finance islamique.

"Cette ouverture traduit l'engagement de la Cnep-Banque à accompagner le développement des régions, à soutenir la dynamique économique locale et à garantir un accès de proximité à des services bancaires modernes au profit des particuliers, des professionnels et des entreprises", est-il souligné dans le communiqué ajoutant qu'à travers cette nouvelle implantation au coeur du Grand Sud algérien, la banque marque "une étape majeure dans le développement de son réseau".