Algérie: Hachemi Athmane élu président de la Fédération algérienne pour le reste du Mandat olympique

12 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — M. Hachemi Athmane a été élu à la tête de la Fédération algérienne de judo (FAJ), lors de l'Assemblée Générale Elective de l'instance, tenue ce dimanche, au Complexe Olympique Mohamed Boudiaf (Alger), a indiqué l'instance fédérale sur sa page sur les réseaux sociaux.

Hachemi, président de la section judo du Mouloudia Club d'Alger, sera chargé, avec son bureau fédéral composé aussi de 11 membres, de diriger la FAJ dans ce qui reste du présent mandat olympique, soit jusqu'à l'été 2028, avec l'objectif de redynamiser la discipline, en vue des importantes échéances internationales à venir.

Le nouveau président de la FAJ était en concurrence avec l'ancien président de l'instance Messaoud Mati, qu'il a finalement devancé de cinq voix (31 contre 26), alors que le 58e et dernier bulletin a été considéré comme nul.

Sur les 61 membres qui composent l'Assemblée du judo, 60 ont répondu présents, et dont 58 avaient le droit de vote.

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Hachemi succède à Yacine Sellini, qui avait présenté sa démission le 30 avril dernier, "pour des raisons personnelles de santé", avait-il expliqué.

Conformément à l'article 17 des statuts de la FAJ, le poste vacant du président de la FAJ imposait l'organisation d'une AGE pour élire un nouveau bureau, qui se chargera de diriger l'instance jusqu'à l'été 2028.

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