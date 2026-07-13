Algérie: Lancement à Alger de l'Université d'été des réalisations de projets scientifiques

Alger — L'Université d'été des réalisations de projets scientifiques (SUSPA 2026), a débuté à la maison de jeunes d'Aïn Benian (Alger), sous le slogan "Une génération qui innove... une patrie qui prospère", indique dimanche un communiqué du ministère de la Jeunesse.

Organisée par la Direction de la jeunesse, des sports et des loisirs de la wilaya d'Alger, en collaboration avec la Ligue des jeunes scientifiques amateurs (LJSA), cette manifestation scientifique a été lancée vendredi dernier et se poursuivra jusqu'à jeudi prochain.

Placé sous le patronage du ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, cet évènement se déroule dans "une atmosphère scientifique distinguée reflétant l'esprit d'innovation et de créativité des jeunes", précise le communiqué.

Cette édition réunit 65 jeunes, issus de 28 wilayas, porteurs de 30 projets scientifiques couvrant des domaines vitaux tels que la robotique, l'électronique, l'intelligence artificielle, les drones et les sciences appliquées, illustrant ainsi "la dynamique de la jeunesse algérienne et sa capacité à innover", selon la même source.

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Le programme comprend des ateliers de formation et d'application, des conférences scientifiques, des séances d'encadrement et d'accompagnement, ainsi que la présentation des projets devant un comité scientifique spécialisé, dans le but de les développer, de renforcer les compétences des participants et de promouvoir la culture de la recherche scientifique et du travail collectif.

Cette rencontre scientifique constitue "un espace national de qualité réunissant les jeunes talents créatifs et contribuant à la formation d'une génération capable d'innover et de participer efficacement au processus de développement scientifique et technologique de l'Algérie", conclut le communiqué du ministère de la Jeunesse.

L'Université d'été des réalisations de projets scientifiques (SUSPA 2026), a débuté à la maison de jeunes d'Aïn Benian (Alger), sous le slogan "Une génération qui innove... une patrie qui prospère", indique dimanche un communiqué du ministère de la Jeunesse.

Organisée par la Direction de la jeunesse, des sports et des loisirs de la wilaya d'Alger, en collaboration avec la Ligue des jeunes scientifiques amateurs (LJSA), cette manifestation scientifique a été lancée vendredi dernier et se poursuivra jusqu'à jeudi prochain.

Placé sous le patronage du ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, cet évènement se déroule dans "une atmosphère scientifique distinguée reflétant l'esprit d'innovation et de créativité des jeunes", précise le communiqué.

Cette édition réunit 65 jeunes, issus de 28 wilayas, porteurs de 30 projets scientifiques couvrant des domaines vitaux tels que la robotique, l'électronique, l'intelligence artificielle, les drones et les sciences appliquées, illustrant ainsi "la dynamique de la jeunesse algérienne et sa capacité à innover", selon la même source.

Le programme comprend des ateliers de formation et d'application, des conférences scientifiques, des séances d'encadrement et d'accompagnement, ainsi que la présentation des projets devant un comité scientifique spécialisé, dans le but de les développer, de renforcer les compétences des participants et de promouvoir la culture de la recherche scientifique et du travail collectif.

Cette rencontre scientifique constitue "un espace national de qualité réunissant les jeunes talents créatifs et contribuant à la formation d'une génération capable d'innover et de participer efficacement au processus de développement scientifique et technologique de l'Algérie", conclut le communiqué du ministère de la Jeunesse.