Algérie: Une production de plus de 1,619 million de quintaux d'ail réalisée cette saison à Mila

12 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

La wilaya de Mila a réalisé au titre de l'actuelle saison agricole 2025-2026 une production de 1.619.325 de quintaux d'ail, a-t-on appris de la Direction locale des services agricoles.

Selon le chef du service de régulation de la production et d'appui technique de cette direction, Mohamed Bougouiten, cette "quantité importante" a été récoltée sur une superficie globale estimée à 2.887 hectares essentiellement concentrés dans la partie Sud de la wilaya au périmètre d'irrigation de Teleghema comprenant les communes d'Oued Atmania, Oued Seggan, Teleghema et Mechira.

La production obtenue cette saison "a dépassé les prévisions des services agricoles" qui prévoyaient une récolte avoisinant 1,55 million de quintaux, selon le même cadre.

Cette performance a été favorisée par les conditions climatiques ayant caractérisé cette saison agricole au côté de la maitrise par les agriculteurs de filière de l'itinéraire technique de cette spéculation dans laquelle "la wilaya de Mila s'affirme en leader à l'échelle nationale", a ajouté la même source.

Une partie de cette production, a-t-on expliqué, sera transférée vers les chambres froides pour être stockées dans le cadre du programme de régulation de l'ail.

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