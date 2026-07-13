Algérie: Djellaoui insiste sur le renforcement des chantiers par des entreprises supplémentaires pour accélérer les travaux

Alger — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a donné, dimanche, des instructions pour renforcer les chantiers du projet de la ligne minière Est de chemin de fer par des entreprises supplémentaires ainsi que les moyens de réalisation dans le but d'accélérer le rythme des travaux et de réceptionner le projet dans les délais impartis, indique un communiqué du ministère.

Ceci est intervenu lors d'une réunion de coordination, consacrée au suivi du taux d'avancement de la ligne minière Est Annaba-Bled El-Hadba (Tébessa) qui s'étend sur une distance de 422 km, notamment les chantiers liés aux ouvrages d'art, aux travaux de nivellement, d'excavation et de remblayage.

Après la présentation d'exposés détaillés par les sociétés de réalisation et les bureaux d'étude sur le taux d'avancement des travaux dans les différents chantiers, le ministre a donné des instructions sur l'impératif d'augmenter le rythme de réalisation, à travers le soutien des différents chantiers du projets par des entreprises supplémentaires et de renforcer les moyens de réalisation, ce qui permettra d'accélérer le rythme des travaux, de respecter le calendrier fixé, de préserver les délais de réalisation, et partant parachever le projet dans les délais fixés", ajoute le communiqué.

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La réunion a vu la présence des PDG et DG de l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), de l'Entreprise publique des travaux publics (EPTP), l'Entreprise Cosider-Travaux Publics, de la Société nationale de génie civil et bâtiment (GCB), ainsi que des bureaux d'étude et de suivi en charge du projet.