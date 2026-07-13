Tunisie: Plages de Bizerte - Les autorités lancent la chasse aux dépassements estivaux

Une opération de contrôle conjointe menée samedi sur les plages de Cap Srat, Sidi Ghrib et Sidi Mechreg, relevant de la délégation de Sejnane (gouvernorat de Bizerte), a permis le démantèlement de 14 abris et cabanes estivales en bois installés illégalement, ainsi que l'établissement de 18 procès-verbaux pour différentes infractions.

Selon le délégué de Sejnane, Zine Abidine Dhaouadi, cité par l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP), 13 procès-verbaux judiciaires ont été dressés à l'encontre d'exploitants temporaires occupant les plages sans autorisation, tandis que cinq procès-verbaux économiques ont concerné des infractions liées notamment à l'absence d'affichage des prix et au défaut de présentation des factures d'achat.

Cette intervention s'inscrit dans le cadre des campagnes quotidiennes de contrôle menées par les autorités régionales durant la saison estivale, afin de lutter contre les dépassements constatés sur le littoral et de garantir le respect de la réglementation en vigueur.

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L'opération a mobilisé plusieurs structures, dont les services du gouvernorat et de la délégation de Sejnane, les municipalités de Sejnane et d'El Hchachna, les unités de la garde maritime, les équipes du contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce de Bizerte, le bureau régional de l'Agence de protection et d'aménagement du littoral (APAL), ainsi que l'Instance régionale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires.

Les autorités ont indiqué que ces opérations de contrôle se poursuivront afin de lutter contre les occupations illégales du domaine public maritime et les infractions commerciales durant la période estivale.