Tunisie: Lutte - Zeynab Sghir décroche la médaille d'argent au Grand Prix d'Espagne

12 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

La lutteuse tunisienne Zeynab Sghir, championne d'Afrique, a remporté samedi la médaille d'argent dans la catégorie des 72 kg lors du Grand Prix d'Espagne de lutte, disputé à Madrid.

La Tunisienne a atteint la finale de la compétition, où elle s'est inclinée face à l'Américaine Alexandra Alli. Avant cette ultime confrontation, Zeynab Sghir avait réussi à franchir le cap des demi-finales en dominant l'Italienne Vincenza Amendola.

Cette médaille d'argent constitue une nouvelle performance pour la championne d'Afrique, qui continue de porter haut les couleurs tunisiennes sur la scène internationale.

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