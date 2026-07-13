Tunisie: Canicule - 10 gouvernorats placés en niveau d'alerte élevé

La Tunisie connaît ce dimanche 12 juillet 2026 un nouvel épisode de fortes chaleurs, avec des températures pouvant atteindre 46°C dans plusieurs régions. Face à cette hausse importante du mercure, l'Institut national de la météorologie (INM) a relevé le niveau d'alerte et placé 10 gouvernorats en vigilance orange.

Les régions concernées par cette alerte sont Jendouba, Béja, Siliana, Kairouan, Sidi Bouzid, Sousse, Monastir, Mahdia, Tozeur et Kébili. L'INM a également signalé l'apparition du sirocco (chhili) localement, accentuant la sensation de chaleur.

Cette situation météorologique a conduit les autorités à appeler les citoyens à la prudence, notamment durant les heures où les températures atteignent leur maximum.

Le ministère de la Santé a rappelé plusieurs mesures préventives afin de limiter les risques liés aux fortes chaleurs. Il recommande notamment de boire régulièrement de l'eau en quantité suffisante, même sans ressentir la soif, et d'éviter toute exposition directe au soleil entre 11h00 et 16h00.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les autorités sanitaires conseillent également de privilégier les endroits ombragés, de porter des vêtements légers et en coton, d'utiliser des chapeaux ou des parasols pour se protéger des rayons du soleil, ainsi que d'aérer les logements pendant les matinées et les soirées.

Une attention particulière doit être accordée aux personnes les plus vulnérables face aux températures élevées, notamment les enfants et les personnes âgées, plus exposés aux risques liés à la déshydratation et aux coups de chaleur.

Les services météorologiques appellent à suivre régulièrement l'évolution de la situation et les bulletins actualisés afin d'adopter les mesures nécessaires.