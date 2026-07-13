Tunisie: Gafsa - La piscine municipale d'El Ksar ouvre enfin ses portes

12 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

La piscine municipale de la délégation d'El Ksar, dans le gouvernorat de Gafsa, est officiellement entrée en exploitation hier samedi, après l'achèvement de l'ensemble des travaux de réalisation, longtemps retardés.

La responsable chargée de la gestion de la municipalité d'El Ksar, Mayssoun Al Amini, a indiqué que cette infrastructure est désormais ouverte au public et accueille les habitants de la région.

Le complexe comprend une piscine, deux salles polyvalentes (l'une dédiée aux réunions et l'autre aux cérémonies et manifestations), ainsi que des vestiaires et des installations sanitaires.

D'un coût global de près de 1,5 million de dinars, ce projet vise à renforcer les infrastructures sportives et de loisirs de la délégation d'El Ksar et à offrir un nouvel espace de détente et d'activités aux habitants.

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