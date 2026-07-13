Tunisie: Haltérophilie - Hibat Allah Tebbini décroche le bronze mondial U17 à Cali

12 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

La Tunisienne Hibat Allah Tebbini a remporté samedi la médaille de bronze de l'épreuve de l'arraché dans la catégorie des +77 kg, lors des Championnats du monde U17 (garçons et filles) d'haltérophilie, disputés à Cali, en Colombie.

Tebbini a soulevé 101 kg à l'arraché pour s'adjuger la médaille de bronze. Elle a en revanche échoué dans ses trois tentatives à l'épaulé-jeté.

L'autre représentante tunisienne à ces Mondiaux, Ghofrane Gherissa, a remporté trois médailles (2 or et 1 bronze) dans la catégorie des 77 kg.

Gherissa avait décroché l'or à l'arraché avec une barre à 90 kg, puis le bronze à l'épaulé-jeté grâce à une performance de 110 kg, avant de s'imposer au classement général avec un total de 200 kg, synonyme d'une deuxième médaille d'or.

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