Ouganda: L'opposant Kizza Besigye forcé d'assister à son procès à la Haute Cour de Kampala

En Ouganda, le procès pour trahison de Kizza Besigye doit entrer dans le fond ce 13 juillet 2026. Cet opposant historique a été conduit de force devant la Haute Cour de Kampala, ce lundi. Accusé d'avoir comploté « pour renverser par les armes le gouvernement » ougandais, il est emprisonné dans son pays depuis son enlèvement au Kenya en 2024.

En Ouganda, le procès pour trahison de l'opposant historique Kizza Besigye s'est ouvert ce lundi devant la Haute Cour de Kampala. Après plusieurs mois d'audiences consacrées à des questions de procédure, les premiers témoins doivent être entendus.

Il aura fallu attendre plusieurs heures avant de voir Kizza Besigye arriver devant la Haute Cour de Kampala. Selon l'un de ses avocats, les autorités l'ont amené de force depuis sa cellule. La défense parle même d'une situation « sans précédent ».

À l'origine de ce bras-de-fer, le boycott annoncé la veille par une partie de l'équipe de défense. Celle-ci affirme ne plus pouvoir assurer sa mission. En cause : la détention de l'un des principaux défenseurs de Kizza Besigye, Erias Lukwago, et l'empêchement de l'avocate kényane Martha Karua d'entrer sur le territoire ougandais. La défense estime toujours que les conditions d'un procès équitable ne sont pas réunies.

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Avocats commis d'office

La Haute Cour a donc désigné des avocats commis d'office. Mais, selon la défense, Kizza Besigye refuse toute représentation imposée par l'État et entend être défendu uniquement par ses propres conseils. Ses avocats disent, eux, être l'objet de menaces « persistantes ».

Les soutiens de l'opposant accusent enfin la justice de vouloir accélérer la procédure et disent redouter un procès mené au pas de charge, avec l'objectif, selon eux, de le conclure d'ici au 31 juillet.

À noter que plusieurs journalistes présents au tribunal ont indiqué avoir été empêchés d'utiliser leur téléphone portable à l'intérieur de l'enceinte judiciaire, compliquant la couverture de cette audience très attendue.