Afrique: À la faveur d'un dégel, l'Algérie et le Mali annoncent le retour de leurs ambassadeurs

Les relations entre le Mali et l'Algérie s'améliorent alors que les deux pays voisins ne se parlaient quasiment plus directement depuis le printemps 2025. En plus de la réouverture de leur espace aérien, les deux pays ont annoncé vendredi 10 juillet le retour mutuel de leurs ambassadeurs à leur poste.

Le Mali et l'Algérie ont minutieusement coordonné l'annonce officielle du processus de dégel dans leurs relations. Dans un premier temps, Alger dans un communiqué a annoncé la réouverture de son espace au trafic aérien malien à compter de ce vendredi.

Dans la foulée, Bamako a fait deux annonces : la réouverture de son espace aérien à l'ensemble des aéronefs civils et militaires assurant des vols en provenance ou à destination de l'Algérie. Le Mali a également annoncé le retour de son ambassadeur en Algérie.

Puis l'Algérie a annoncé à son tour le retour de son ambassadeur à Bamako.

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Amorce de détente

Ces annonces sont la preuve d'un réchauffement des relations entre les deux pays. Depuis l'arrivée au pouvoir des militaires maliens à la suite des deux coups d'État en 2020 et 2021, les relations entre les deux pays se sont dégradées. Et la crise avait atteint son paroxysme quatre ans plus tard au moment de la destruction d'un drone malien près de la frontière entre les deux pays.

Les Algériens avaient affirmé que l'appareil avait violé leur espace aérien. Le Mali, de son côté, affirmait que le drone se trouvait sur son territoire.

Cette amorce de détente intervient au moment où la situation sécuritaire se dégrade dans le nord du Mali où une coalition de combattants jihadistes et indépendantistes a pris il y a deux mois le contrôle de Kidal, ville située dans une région frontalière avec l'Algérie.