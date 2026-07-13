Soudan: Les eurodéputés demandent des sanctions contre une société des Émirats arabes unis soutenant les FSR

11 Juillet 2026
Radio France Internationale

Les députés européens ont condamné fermement, jeudi 9 juillet, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis au Soudan et demandent davantage d'aide humanitaire. Une résolution, dans ce sens, a été adoptée par 476 voix.

Les députés européens condamnent notamment « les atrocités qui se produisent lors du siège en cours d'El Obeid » par les Forces de soutien rapide (FSR) et exhortent les parties belligérantes à mettre un terme aux attaques contre les civils - incluant les violences sexuelles - et à la famine qui en résulte. Ils condamnent toute ingérence étrangère alimentant la guerre et demandent aux États de cesser tout soutien aux FSR, notamment pour ce qui est de la fourniture d'armes.

Les députés ajoutent par ailleurs que l'Union européenne doit imposer des sanctions pour violation de l'embargo sur les armes - imposé par les Nations unies - aux responsables et aux facilitateurs extérieurs, comme la société Global Security Services Group, basée à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis.

L'Union européenne doit aussi inscrire les FSR sur la liste européenne relative au terrorisme, toujours selon les députés.

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Joint par RFI, Maaz Tageldin, membre de l'association Sudfa média qui informe sur les atrocités commises au Soudan, exprime sa satisfaction face à l'adoption de la résolution.

Aujourd'hui, nous sommes contents et heureux que cette résolution ait pu être votée, tout en mentionnant les Émirats arabes unis comme un soutien direct des Forces de soutien rapide dans cette guerre. [.../...] Personne ne nommait ce pays parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir, beaucoup de lobbys qui travaillent au Parlement européen. Nous avons travaillé avec Sudfa media et d'autres organisations de la société civile soudanaise et nous avons aussi travaillé avec des députés de gauche au parlement européen pour pouvoir arriver à cette résolution-là.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

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