Cote d'Ivoire: Orpaillage illégal - Des dragues détruites sur le fleuve Sassandra

Les éléments de l'Escadron de gendarmerie mobile de Soubré, de l'équipe nautique du Groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal et de la compagnie de Soubré ont mené conjointement une intervention du mardi 7 au vendredi 10 juillet 2026.

Cette opération a permis de détruire plusieurs dragues sur le fleuve Sassandra, à Konédougou, localité située dans la sous-préfecture de Soubré, dans le département de Méagui.

De nombreux équipements utilisés pour l'exploitation illégale de l'or ont également été détruits. Il s'agit notamment de 95 dragues, 56 concasseurs, 189 abris de fortune, 62 bidons de 20 litres, 25 bassines et 114 tapis de lavage. Les gendarmes ont également saisi trois motopompes et deux compresseurs.

Cette information a été publiée sur la plateforme de la gendarmerie nationale.