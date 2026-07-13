Cote d'Ivoire: Renforcement de la protection des forêts à Marandallah - Dix comités villageois installés et 80 arbres plantés

À l'occasion de la Journée nationale de l'arbre 2026, la sous-préfecture de Marandallah, dans la région du Béré, a franchi une étape importante dans la protection de son patrimoine forestier. Dix Comités villageois de défense de la forêt et de lutte contre les feux de brousse ont été officiellement installés et équipés avant une vaste opération de planting d'arbres mobilisant autorités, populations et partenaires locaux.

Le jeudi 9 juillet 2026, la salle de réunion de la sous-préfecture de Marandallah a servi de cadre à une importante cérémonie organisée par la Direction départementale des Eaux et Forêts de Mankono, en partenariat avec l'Ong Béré Secours. Cette initiative s'inscrivait dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'arbre, placée cette année sous le thème : « Chaque arbre compte, je plante mon arbre ! »

La cérémonie, présidée par le sous-préfet de Marandallah, Koné Bouaké Idriss, a réuni les autorités administratives et coutumières, les populations locales ainsi que plusieurs partenaires engagés dans la préservation de l'environnement.

Dix comités villageois désormais en première ligne

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Moment fort de cette activité, l'installation officielle de dix Comités Villageois de Défense de la Forêt et de Lutte contre les Feux de Brousse marque une volonté affirmée de renforcer la participation communautaire dans la gestion durable des ressources forestières.

Au cours de son intervention, le Directeur Départemental des Eaux et Forêts de Mankono, le Colonel M'bla Koua, a rappelé que cette action s'inscrit pleinement dans la politique nationale de reconstitution du couvert forestier ivoirien. Il a souligné l'ambition de l'État de porter le taux de couverture forestière à 20 % d'ici 2030, tout en insistant sur le rôle essentiel des communautés rurales dans la protection des forêts.

« Pour que cet objectif soit à notre portée, l'implication véritable des communautés dans la surveillance, la préservation des espaces forestiers et le reboisement est impérative », a-t-il déclaré.

Le responsable des Eaux et Forêts a également exprimé sa reconnaissance à l'Ong Béré Secours pour son appui constant aux initiatives environnementales menées dans le département.

Des équipements pour mieux prévenir les feux de brousse

Après leur installation, les dix comités ont reçu des équipements destinés à faciliter leurs missions de surveillance, de sensibilisation et de prévention des feux de brousse. Cette dotation, offerte par l'Ong Béré Secours, vise à renforcer les capacités opérationnelles de ces structures communautaires appelées à jouer un rôle déterminant dans la protection des espaces forestiers.

Intervenant au nom du Responsable du pôle écologie de l'Ong, Bouréima Tolo a salué l'excellence du partenariat avec la direction Départementale des Eaux et Forêts de Mankono. Il a réaffirmé l'engagement de Béré Secours à poursuivre son accompagnement des initiatives locales en faveur de la conservation et de la restauration des écosystèmes forestiers.

Un appel à la responsabilité collective

Clôturant la série des allocutions, le sous-préfet de Marandallah a félicité les organisateurs pour cette initiative qu'il considère comme un modèle d'implication communautaire dans la gestion durable des ressources naturelles.

Il a exhorté les bénéficiaires à faire un usage responsable des équipements reçus, à intensifier les campagnes de sensibilisation contre les feux de brousse et à veiller à l'entretien des arbres plantés. « La préservation de notre patrimoine forestier est une responsabilité collective », a-t-il insisté.

80 plants mis en terre pour l'avenir

Pour joindre l'acte à la parole, la cérémonie s'est achevée par une opération de planting d'arbres dans la cour de la sous-préfecture. Sous la supervision des agents des Eaux et Forêts, les participants ont procédé à la mise en terre de 80 plants d'essences variées, dans une ambiance conviviale et empreinte d'espoir.

Au-delà de la symbolique, cette action traduit la détermination des autorités, des communautés et des partenaires à lutter contre la dégradation des forêts et à promouvoir un environnement plus durable pour les générations futures.

Par cette double initiative alliant renforcement des capacités communautaires et reboisement, Marandallah confirme sa contribution à l'effort national de préservation du couvert forestier ivoirien et à la lutte contre les effets du changement climatique.