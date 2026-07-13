Cote d'Ivoire: Plateau - Un homme menaçant de se jeter du 13e étage sauvé par les sapeurs-pompiers

13 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Didier Assoumou

Un homme d'environ 37 ans, qui menaçait de mettre fin à ses jours depuis le 13e étage d'un immeuble en construction au Plateau, a été secouru dans la matinée du lundi 13 juillet grâce à une intervention rapide des sapeurs-pompiers militaires. Il a ensuite été évacué vers l'Hôpital psychiatrique de Bingerville pour une prise en charge spécialisée.

L'intervention s'est déroulée aux environs de 7 h 59, après qu'une alerte a été reçue par le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM) signalant une personne menaçant de se jeter dans le vide, en face de la gare Sud, au Plateau. La 1re compagnie a été immédiatement mobilisée et dépêchée sur les lieux. À leur arrivée, les secours ont découvert un homme perché au 13e étage d'un immeuble R+13 à usage de bureaux, actuellement en construction, qui menaçait de se jeter dans le vide.

Grâce au professionnalisme et à la réactivité des équipes engagées, la victime a pu être rapidement maîtrisée, puis prise en charge par les équipes médicales avant d'être évacuée vers l'Hôpital psychiatrique de Bingerville. Le bilan de l'intervention fait état d'une victime secourue et évacuée.

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En plus des sapeurs-pompiers militaires, la Gendarmerie nationale, la Police nationale ainsi que l'officier de garde du secteur 1 étaient présents pour sécuriser les opérations.

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