Cote d'Ivoire: Axe Bonoua-Samo - 2 morts dans une collision entre une moto et un tricycle

13 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Théodore Kouadio

Un grave accident de la circulation a fait deux morts et plusieurs blessés dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 juillet 2026 sur l'axe A100 reliant la localité de Samo à la ville de Bonoua.

Selon les témoignages recueillis sur place, les faits se sont produits entre 23 h et 0 h.

Une moto de type Ktm, en provenance de Bonoua, est entrée en collision frontale avec un tricycle qui se dirigeait également vers Bonoua.

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D'après plusieurs témoins, le tricycle transportait plusieurs jeunes qui circulaient à des fins de divertissement sur la voie publique au moment du drame.

Le choc a été d'une extrême violence. Les deux jeunes qui se trouvaient à bord de la moto sont décédés sur le coup.

Plusieurs occupants du tricycle ont été grièvement blessés. D'autres ont pris la fuite après l'accident.

Alertées, les forces de l'ordre se sont rapidement rendues sur les lieux. La police a sécurisé la zone, tandis que la circulation était temporairement perturbée.

Une ambulance et un corbillard ont également été dépêchés pour évacuer les blessés et procéder à l'enlèvement des corps. La circulation a depuis repris normalement sur cet axe.

Cet énième accident relance le débat sur les comportements à risque sur les routes, notamment l'utilisation de tricycles pour le transport de passagers et les courses de nuit.

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