Cote d'Ivoire: Pdci-Rda - Le chef d'un mouvement déplore l'absence de Tidjane Thiam

Elu président du Réseau d'entraide du militant du Parti démocratique de Côte d'Ivoire - Rassemblement démocratique africain militant (Rem Pdci-Rda), le 11 juillet, Kouakou Marshall a déploré le recul de l'engouement électoral constaté même dans les bastions et la perte de confiance de militants souvent désorientés.

Il a surtout regretté l'absence prolongée du président du parti qui crée un vide et fragilise leur capacité collective à avancer et à prendre les décisions nécessaires pour préparer l'avenir. « Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour répondre à des besoins concrets. Nous voulons créer les conditions d'un échange constructif afin de faire émerger de nouvelles dynamiques et de nouvelles figures capables de porter l'avenir. Nous devons avoir le courage d'inventer l'avenir, car le monde a changé, l'Afrique a changé et la Côte d'Ivoire a changé », a-t-il exhorté.

« Notre parti traverse un moment crucial de son histoire. Depuis plusieurs mois, le Pdci-Rda fait face à une crise interne profonde qui affecte son fonctionnement, son organisation et sa capacité à répondre pleinement aux attentes de ses militants. Nous faisons face à un manque de solidarité et de dialogue qui impacte durement nos militants, alors que leurs attentes sont immenses », a déploré le président du Rem Pdci-Rda.

Le Rem Pdci-Rda se veut un nouveau cadre de concertation pour poser leurs préoccupations. Le mouvement est né à Yamoussoukro, au terme d'une Assemblée générale (Ag) constitutive qui s'est tenue à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, les 10 et 11 juillet 2026. L'Ag a validé les textes fondateurs, permis de présenter le manifeste du mouvement, adopté le règlement intérieur et élu le président du mouvement. Une seule candidature a été enregistrée pour cette élection, à savoir celle de Kouakou Marshall Balou.

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À l'issue du scrutin, ayant obtenu 100 % des suffrages exprimés, il a donc été proclamé président du Rem Pdci-Rda. « C'est pour cette raison que le Réseau d'entraide du militant a émergé depuis la base de notre parti », a-t-il expliqué. « Le Pdci-Rda doit redonner la parole à ses militants : les militants de base, les comités de base, les secrétaires de section, les délégués, les femmes, les jeunes, les cadres, les mouvements de soutien et tous les doyens », a-t-il insisté.

Kouakou Marshall Balou assure que leur démarche n'est pas une démarche de confrontation, ni de rupture. « C'est une démarche de construction, fondée sur la solidarité, l'entraide et l'unité retrouvée. Nous ne sommes pas ici pour diviser, mais pour rassembler », a-t-il indiqué. Et pour matérialiser sa vision d'entraide, le président du Rem Pdci-Rda a fait don de 10 millions de Fcfa aux différentes structures des jeunes, femmes et cadres du parti.