Cote d'Ivoire: Pdci-Rda - Le secrétaire exécutif Yapo Calice mobilise la diaspora

Le secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda), Yapo Calice, fait corps avec les militants de sa formation politique vivant en Occident. En France, dans un échange interactif, le samedi 11 juillet 2026, il a invité les responsables du vieux parti de la diaspora à rester mobilisés derrière Tidjane Thiam, le président du parti.

« Il est le candidat du Pdci-Rda à l'élection présidentielle de 2030. Comme nous sommes un parti démocratique, nous allons à une convention. Mais nous savons que quelqu'un qui a eu 99 % sera forcément le choix de tous », a-t-il annoncé.

Yapo Yapo Calice a, en outre, rassuré l'assistance que les candidats aux prochaines élections municipales et sénatoriales seront choisis par la base. Il a, par ailleurs, déclaré qu'il existe au Pdci-Rda une stratégie pour l'enregistrement des nouvelles adhésions. Sur ce point, le conférencier a confié qu'avec l'arrivée de Tidjane Thiam à la tête de leur formation politique, le Pdci-Rda est passé de 30 000 à 70 000 militants en moins d'un an.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est voir comment encadrer ces nouveaux militants, comment les mettre dans les structures de base afin qu'ils puissent être utiles au parti. C'est la mission des délégués généraux, départementaux et communaux, des secrétaires généraux de section, des présidents des comités de base, des structures spécialisées. C'est également la mission de tous les organes de faire en sorte que les 40 000 nouveaux militants puissent être intégrés dans les structures du parti », a-t-il expliqué.

Le secrétaire exécutif a soutenu que l'objectif aujourd'hui de toutes les forces vives du Pdci-Rda, c'est de travailler dans la même vision en vue de porter Tidjane Thiam à la magistrature suprême. Il a donc appelé les militants à renforcer la cohésion en leur sein et à faire preuve d'humilité vis-à-vis des uns et des autres, afin d'éviter les guerres de positionnement entre les cadres et responsables des organes de base.

Yapo Yapo Calixe, le secrétaire exécutif du Pdci-Rda, a invité les militants de l'extérieur à faire bloc derrière Tidjane Thiam.