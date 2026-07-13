Cote d'Ivoire: Politique ivoirienne - Ahoua Don Mello lance un nouveau parti

L'ancien candidat à la présidentielle veut transformer son mouvement de soutien en parti politique, avec l'ambition de porter un projet souverainiste et alternatif pour la Côte d'Ivoire.

Une nouvelle page de la vie politique ivoirienne s'est ouverte le samedi 11 juillet 2026 à Abidjan avec la décision des partisans et des membres de l'équipe de campagne du Dr Ahoua Don Mello de créer une nouvelle formation politique appelée à participer au débat démocratique national.

Réunis en assemblée plénière, les participants ont adopté, à une très large majorité, une résolution portant création d'un futur parti politique et ont confié au Dr Ahoua Don Mello le mandat de conduire le processus devant aboutir à sa mise en place officielle.

Selon le communiqué rendu public sur les réseaux sociaux le dimanche 12 juillet 2026, la rencontre était présidée par Ipou Ludovic, assisté d'Ahile Fernand, dit Léo Côte d'Ivoire, en qualité de secrétaire de séance, tandis que Brou Jean-Baptiste assurait les fonctions de rapporteur.

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Cette décision intervient à l'issue des travaux d'une commission de réflexion présidée par Me Sery Zokou et composée notamment de Kouamé Kouakou, dit OK, directeur de cabinet, ainsi que de Claudel Guiguy, Askène Cissé, Franck Stéphane Dedy et Arsène Touho.

Le rapport général de cette commission, présenté par Sery Sara Soko, directrice adjointe de cabinet, avec l'appui de Mathieu N'Guatta, chef de cabinet, de Sara Dominique, d'Ami Traoré et de Danon Goubo Armel Fabrice, dit Atho Belé, conclut à la nécessité de doter le mouvement d'une structure politique formelle.

Par cette décision, l'équipe de campagne du Dr Ahoua Don Mello amorce sa transformation en une organisation politique qui se veut une force de proposition, de rassemblement et d'alternance.

Selon ses promoteurs, cette nouvelle formation entend s'appuyer sur les valeurs de démocratie, de justice sociale, de bonne gouvernance, de solidarité, de mérite ainsi que sur la défense de la souveraineté nationale, avec pour ambition de contribuer au développement et à la renaissance de la Côte d'Ivoire.

Lors de cette rencontre, le Dr Ahoua Don Mello a remercié les participants pour la confiance placée en lui, avant de présenter les grandes orientations du projet politique en gestation.

À cette occasion, il a lancé un appel aux forces patriotiques, progressistes, démocratiques et souverainistes afin qu'elles se rassemblent autour de cette initiative politique pour bâtir « une Côte d'Ivoire plus juste, plus prospère, plus unie et pleinement souveraine ».

Le futur dirigeant de cette nouvelle formation a également annoncé le démarrage immédiat des travaux préparatoires du « Congrès des pionniers », qui constituera l'acte fondateur du parti. La date de cette rencontre sera communiquée ultérieurement.

L'assemblée s'est achevée dans une atmosphère marquée par la fraternité, la cohésion et l'espoir, les participants réaffirmant leur engagement à poursuivre, dans l'unité et la discipline, la construction de cette nouvelle force politique, qu'ils souhaitent mettre au service de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et d'un monde multipolaire.