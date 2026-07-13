Cote d'Ivoire: Commissariat de Samo - Le fruit d'un opérateur économique

L'opérateur économique Djandé Amadou, actif dans le secteur du foncier, a indiqué lors d'un entretien avec la presse que la construction du commissariat de Samo est le fruit de la volonté des populations locales, soutenue par les autorités administratives et coutumières.

Selon lui, cette initiative est née après avoir été sensibilisé aux difficultés rencontrées par les habitants, en particulier les jeunes. Soucieux d'apporter sa contribution au développement de la localité, il a décidé d'accompagner la réalisation de cette infrastructure jugée essentielle pour la communauté.

« Je remercie toute la population de Samo ainsi que les autorités pour leur collaboration et leur confiance. Je tiens à féliciter particulièrement les jeunes du village et leur responsable pour leur engagement en faveur du développement local. Voir aujourd'hui ce commissariat au service des populations constitue pour moi une grande fierté et une véritable récompense », a déclaré Djandé Amadou.

Le donateur a également réaffirmé sa volonté de poursuivre ses actions sociales et son engagement en faveur du progrès de Samo, aussi longtemps que ses moyens le lui permettront. Il a toutefois affirmé que l'infrastructure a couté près de 63 millions de Fcfa.

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« Je remercie sincèrement le maire de Bonoua pour sa confiance, son soutien et ses encouragements constants en faveur du développement de notre village. J'exprime également ma gratitude au chef du village de Samo ainsi qu'à Sa Majesté le Roi de Bonoua pour leurs conseils avisés et leur accompagnement tout au long de ce projet », a-t-il conclu.