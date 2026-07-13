Cote d'Ivoire: Sécurité/Bonoua - Samo doté d'un commissariat de police

Dans le cadre du renforcement du dispositif sécuritaire national engagé sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Général de Corps d'Armée Vagondo Diomandé, et conformément à la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire poursuit l'extension de sa couverture sécuritaire sur l'ensemble du territoire.

Ainsi, après des localités entre autres Fresco, Grand-Béréby et Béttié, c'est désormais Samo, important carrefour du Sud-Comoé, dans la sous-préfecture de Bonoua avec une population estimée à près de 9 000 âmes, qui bénéficie de son tout premier commissariat de police.

L'infrastructure a été offerte par Djandé Amadou, opérateur économique de la région du Sud-Comoé, traduisant ainsi l'adhésion des populations aux actions entreprises par l'État en matière de sécurité.

Une politique de sécurité de proximité renforcée

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

S'inscrivant dans la politique de sécurité de proximité fondée sur la confiance et la collaboration entre les forces de l'ordre et les citoyens, le commissariat a été officiellement inauguré dans l'après-midi du vendredi 10 juillet 2026, par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé.

La cérémonie s'est déroulée en présence du président du Conseil régional du Sud-Comoé, Dr Aka Aouélé, du ministre des Infrastructures et de l'Entretien routier, ainsi que de plusieurs personnalités administratives et politiques de la région.

À cette occasion, le ministre Vagondo Diomandé a souligné l'importance de cette réalisation pour la sécurité des populations : « L'enjeu est important. Il s'agit de la sécurité des populations, d'une région à laquelle chacun appartient et en laquelle chacun se reconnaît. Bravo surtout pour l'ensemble des cadres, qui nous montrent que l'intérêt commun est primordial, surtout lorsqu'il peut nous amener à penser différemment sur une question ou une autre. »

La sécurité, pilier du développement

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a salué la générosité du donateur avant de transmettre aux populations de Samo et du Sud-Comoé les salutations fraternelles du Président de la République. Il a rappelé la vision du Chef de l'État qui selon lui, est de faire de la Côte d'Ivoire un modèle de stabilité et de développement dans la sous-région, avant d'insister sur le rôle central de la sécurité dans ce processus. « La sécurité est la condition essentielle du développement », a-t-il affirmé, soulignant l'importance du nouveau commissariat pour la localité.

Le général Vagondo Diomandé a également appelé à une collaboration étroite entre les populations et les forces de l'ordre à travers la police de proximité. Il a exprimé le voeu que cette nouvelle infrastructure contribue à la prévention des conflits et au maintien durable de la paix.

Il a, en outre invité les habitants à préserver la vocation agricole de la région et mis en garde contre la drogue, l'incivisme ainsi que toute atteinte à la tranquillité des citoyens. Il a enfin encouragé le respect des règles administratives et des documents officiels.

La reconnaissance de la Police nationale

Intervenant au nom du directeur général de la Police nationale, le directeur général adjoint chargé de la Police scientifique a exprimé sa reconnaissance au ministre de la Sécurité pour son soutien constant à la professionnalisation des forces de police, au maillage sécuritaire du territoire national et à la mise en oeuvre effective de la police de proximité.

« Mes remerciements vont également à l'endroit du donateur pour la construction de cet édifice qui contribuera au renforcement de la sécurité des populations. Je rassure les populations que la Police nationale demeure engagée pour leur sécurité et leur bien-être social », a-t-il déclaré.

Le Sud-Comoé salue une initiative majeure

Le président du Conseil régional du Sud-Comoé, Dr Aka Aouélé, a salué la réalisation de cette infrastructure, qu'il considère comme une marque de considération pour la région. « Le Conseil régional du Sud-Comoé, engagé aux côtés de l'État pour le développement harmonieux de la région, reçoit avec gratitude cette marque de considération. Je remercie chaleureusement monsieur le Ministre et salue son remarquable travail à la tête du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. »

Selon lui, l'action du ministre Vagondo Diomandé s'inscrit pleinement dans la vision du Président Alassane Ouattara, qui place la paix, la stabilité et la sécurité au rang des priorités nationales.

Il a également souligné la portée symbolique de cette inauguration pour la ville de Samo : « L'inauguration officielle du commissariat de police de Samo illustre cette volonté constante de rapprocher l'administration des populations.

Ville-carrefour, Samo est un symbole du vivre-ensemble et de l'intégration régionale en Côte d'Ivoire. La diversité des communautés qui y vivent en harmonie fait de cette localité une terre d'hospitalité, de cohésion sociale et de fraternité. À travers cette cérémonie, Samo confirme son image de région exemplaire et unie. »

Un commissaire principal et une cinquantaine d'agents affectés

Le nouveau commissariat sera dirigé par le commissaire principal Gouédé Williame, précédemment adjoint au commissaire principal de Diégonéfla. Titulaire d'une maîtrise en droit des affaires, il sera assisté dans sa mission par une cinquantaine d'agents de police.

Ces derniers auront pour principale mission la sécurisation des personnes et des biens, avec un accent particulier sur la lutte contre le banditisme.

Pour leur permettre d'accomplir efficacement leurs missions, les services ont été dotés d'un véhicule tout-terrain 4x4 ainsi que de deux motos.

Des infrastructures modernes

Le commissariat de police de Samo dispose notamment de trois cellules de garde à vue (enfants, hommes et femmes) ; trois bureaux d'officiers ; une salle vidéo ; une armurerie.

Cette nouvelle infrastructure vient ainsi renforcer la présence de l'État dans le Sud-Comoé et offrir aux populations de Samo un outil de proximité destiné à garantir durablement leur sécurité.