Afrique: Protection des enfants et des jeunes - CorpsAfrica s'engage aux côtés de l'Unicef

L'Unicef va désormais collaborer avec CorpsAfrica, une organisation panafricaine qui recrute, forme et déploie de jeunes diplômés africains afin qu'ils vivent pendant une année au sein des communautés rurales.

Le lancement de ce partenariat stratégique a été marqué par la signature d'un mémorandum d'accord entre les deux entités, le vendredi 11 juillet 2026, au siège de l'Unicef, à Cocody, dans la commune d'Abidjan.

Les deux partenaires entendent renforcer les actions de développement communautaire au bénéfice des enfants, des adolescents et des jeunes en Côte d'Ivoire, notamment à Korhogo et à Dikodougou, dans la région du Poro.

Plus précisément, l'Unicef et CorpsAfrica s'engagent à promouvoir un développement intégré reposant sur trois priorités majeures. Il s'agit du renforcement de l'accès aux services sociaux essentiels, à savoir l'eau potable, l'assainissement, la santé, la nutrition, l'éducation, la protection de l'enfant et l'enregistrement des naissances.

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Les deux institutions comptent également développer le leadership des jeunes et l'innovation communautaire grâce au volontariat, au numérique, à l'entrepreneuriat social et à l'action climatique. La troisième priorité porte sur la mobilisation des communautés autour de solutions locales favorisant la participation citoyenne, la redevabilité et la résilience.

CorpsAfrica travaille avec des volontaires qui, au sein des villages, accompagnent les populations dans l'identification de leurs priorités. Une approche qui, selon le représentant résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, rejoint pleinement le mandat de l'Unicef, qui consiste à garantir à chaque enfant l'accès à ses droits fondamentaux.

« En unissant nos expertises avec CorpsAfrica, nous rapprochons ces droits des populations qui en ont le plus besoin et nous renforçons les solutions locales qui produisent un impact durable », a souligné Jean-François Basse.

Benjamin Soro, directeur pays de CorpsAfrica Côte d'Ivoire, a salué ce partenariat avec l'institution onusienne, estimant qu'il vient renforcer une dynamique visant à mettre à la disposition des communautés un réseau d'expertise et un engagement commun en faveur des enfants, des jeunes et des femmes.

La signature du mémorandum d'accord a également marqué l'ouverture du Pitch Day 2026 de CorpsAfrica Côte d'Ivoire.

Cet événement est présenté comme une plateforme d'innovation sociale mettant en lumière la capacité des communautés rurales à identifier leurs propres besoins et à proposer des solutions adaptées.