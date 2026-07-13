Cote d'Ivoire: Forum d'investissement Dubaï-Abidjan - Un nouveau pont économique entre les Émirats arabes unis et le pays

Un nouveau rendez-vous économique se profile entre la Côte d'Ivoire et les Émirats arabes unis. Baptisé Forum d'investissement Dubaï-Abidjan, cet événement ambitionne de renforcer les relations d'affaires entre les deux territoires en réunissant investisseurs, entreprises et porteurs de projets autour d'opportunités de coopération et de partenariat.

Selon les informations communiquées par les organisateurs, le forum se veut une plateforme d'échanges destinée à favoriser les investissements et à créer des synergies entre les acteurs économiques ivoiriens et émiratis. Il réunira des investisseurs, des chefs d'entreprise ainsi que des promoteurs de projets désireux d'explorer de nouvelles perspectives de collaboration entre Dubaï et la Côte d'Ivoire.

L'objectif affiché est de mettre en lumière des projets à fort potentiel de croissance tout en facilitant les mises en relation entre les différents opérateurs économiques. À travers cette initiative, les organisateurs entendent contribuer au développement des partenariats d'affaires et à la mobilisation de financements en faveur de projets structurants.

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Avant la tenue de l'événement principal, une phase préparatoire est prévue les 15, 16 et 17 juillet 2026. Cette étape permettra d'informer les participants sur les modalités d'organisation du forum, de présenter les opportunités d'investissement et de préparer les rencontres entre les différents acteurs économiques.

Les organisateurs indiquent également être disponibles pour fournir toutes les informations relatives aux conditions de participation, aux procédures d'inscription ainsi qu'au déroulement de l'événement. Cette démarche vise à faciliter la mobilisation des entreprises, des investisseurs et des porteurs de projets intéressés par cette initiative.

Ce forum intervient dans un contexte où la Côte d'Ivoire multiplie les actions pour attirer davantage d'investissements directs étrangers et consolider sa position de hub économique en Afrique de l'Ouest. De son côté, Dubaï continue d'affirmer son rôle de plateforme mondiale des affaires et de porte d'entrée vers les marchés du Moyen-Orient, de l'Asie et de l'Afrique.

En favorisant les échanges entre les communautés d'affaires des deux pays, le Forum d'investissement Dubaï-Abidjan pourrait ouvrir de nouvelles perspectives dans plusieurs secteurs, notamment les infrastructures, le commerce, l'industrie, les nouvelles technologies, la logistique, l'agro-industrie ou encore les services.

Les organisateurs espèrent ainsi faire de cette rencontre un cadre privilégié pour la conclusion de partenariats durables et la promotion des opportunités économiques offertes par la Côte d'Ivoire et Dubaï, au bénéfice des investisseurs et des entreprises des deux parties.