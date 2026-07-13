Cote d'Ivoire: Francophonie - Après son audition du 30 juin, Coumba Ba accélère sa campagne internationale

Candidate au poste de Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (Oif), Coumba Ba franchit une nouvelle étape dans sa campagne. Depuis son audition du 30 juin devant les États et gouvernements membres, la diplomate multiplie les initiatives pour porter sa vision d'une Francophonie plus inclusive, plus influente et davantage tournée vers les grands enjeux du XXIe siècle.

À quelques mois du XIXe Sommet de la Francophonie, prévu en novembre prochain à Siem Reap, au Cambodge, la campagne de Coumba Ba semble entrer dans une phase active. L'ancienne responsable internationale a engagé une série de prises de parole stratégiques destinées à convaincre les différentes composantes de l'espace francophone.

Dans deux tribunes récemment publiées, l'une consacrée à l'Asie du Sud-Est et l'autre à l'Europe centrale et orientale, la candidate développe une même conviction : l'avenir de la Francophonie ne peut se construire autour d'un seul centre de gravité.

Une Francophonie aux multiples visages

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Dans son adresse aux pays d'Asie du Sud-Est, Coumba Ba rappelle le rôle historique joué par cette région dans la construction de la Francophonie, notamment à travers la figure du prince Norodom Sihanouk, l'un des pères fondateurs du mouvement francophone.

Pour elle, le Sommet de Siem Reap représente bien plus qu'un rendez-vous diplomatique. Il constitue une occasion de replacer l'Asie du Sud-Est au coeur du projet francophone mondial.

« Vous n'êtes pas une périphérie de la Francophonie. Vous êtes l'un de ses visages », affirme-t-elle à l'intention des communautés francophones de la région.

La candidate met également l'accent sur les opportunités offertes par le dynamisme économique de l'Asean. Elle plaide pour un partenariat stratégique renforcé entre l'Oif et l'organisation régionale asiatique dans des secteurs tels que l'intelligence artificielle, l'économie numérique, les industries culturelles, l'agriculture innovante ou encore la mobilité des talents.

L'Europe centrale et orientale, une fidélité francophone assumée

Dans une seconde tribune, Coumba Ba se tourne vers l'Europe centrale et orientale, une région qu'elle présente comme l'une des « consciences » de la Francophonie.

De Bucarest à Erevan, en passant par Sofia, Chișinău ou Tirana, elle rappelle les liens historiques qui unissent ces pays à la langue française depuis plusieurs siècles.

Pour la candidate, l'adhésion progressive de ces États à l'Oif a contribué à renforcer la vocation universelle de l'organisation. « L'avenir de la Francophonie ne s'écrira pas uniquement là où le français est une langue héritée. Il s'écrira aussi là où le français demeure une langue librement choisie », soutient-elle.

Elle promet notamment de renforcer les réseaux universitaires, la coopération scientifique, les établissements bilingues ainsi que les échanges entre les différentes régions de l'espace francophone.

Une campagne axée sur la modernisation de l'Oif

Au-delà des hommages historiques et culturels, Coumba Ba cherche surtout à promouvoir une nouvelle vision de la Francophonie.

Sa campagne repose sur plusieurs axes majeurs : une gouvernance plus représentative des différentes régions, une coopération économique renforcée, un soutien accru à la jeunesse francophone, ainsi qu'une meilleure intégration des enjeux liés à l'innovation, à la recherche et aux nouvelles technologies.

Cette orientation semble répondre aux attentes exprimées par plusieurs États membres, qui souhaitent voir l'Oif jouer un rôle plus concret dans le développement économique et social de leurs populations.

Vers le Sommet de Siem Reap

À l'approche du Sommet de novembre prochain au Cambodge, la bataille pour la succession à la tête de l'Organisation internationale de la Francophonie s'intensifie.

En occupant le terrain diplomatique et médiatique auprès des différentes régions du monde francophone, Coumba Ba cherche à fédérer une large coalition autour de sa candidature.

Après son audition du 30 juin, la candidate semble déterminée à faire de cette campagne un plaidoyer en faveur d'une Francophonie plus ouverte sur le monde, capable de conjuguer héritage historique, diversité culturelle et ambitions économiques.

Reste désormais à convaincre les États et gouvernements membres appelés à désigner la personne qui conduira l'organisation au cours des prochaines années.