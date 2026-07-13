Cote d'Ivoire: Bouaké - Un fromager s'effondre à Nimbo et fait 3 morts et 3 blessés

Drame survenu le samedi 11 juillet 2026 au quartier Nimbo-Fromager, à Bouaké. Un arbre de grande taille s'est effondré sur des passants, faisant trois morts et trois blessés graves.

Les faits se sont produits aux environs de 4 h 05. Alertée, la 3e compagnie du Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm) de Bouaké s'est immédiatement rendue sur les lieux.

Il s'agit d'un fromager qui s'est déraciné avant de s'abattre sur plusieurs personnes qui se trouvaient sur son passage. Le bilan provisoire fait état de six victimes au total. On dénombre trois décès. Du côté des blessés, trois cas graves ont été enregistrés.

Deux victimes ont été évacuées en urgence par le Vsu 31 vers le Centre hospitalier universitaire (Chu) de Bouaké, et une autre par l'Ar 31 vers le Centre hospitalier régional (Chr) de Bouaké.

Plusieurs autorités de la ville se sont rendues sur les lieux pour constater les dégâts. Il s'agit notamment du préfet de région, du préfet de police, de représentants de la gendarmerie, du directeur régional des Eaux et Forêts et du 7e adjoint au maire.