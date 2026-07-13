Nigeria: La start-up nigériane HaloBraid lève 7 millions de dollars pour développer un robot capable de tresser les cheveux

HaloBraid, une start-up spécialisée dans la robotique qui développe un appareil de tressage de cheveux destiné aux salons de coiffure, a levé 7 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table d'amorçage mené par Seven Seven Six, la société de capital-risque fondée par Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit.

L'entreprise a été fondée par Yinka Ogunbiyi, une ingénieure titulaire d'un master de Harvard et d'un MBA, après qu'elle eut tenté de se tresser les cheveux elle-même pendant le confinement lié à la Covid-19 à Londres. Le processus lui a pris quatre jours, ce qui l'a amenée à étudier le tressage comme un problème d'ingénierie.

Le premier appareil d'HaloBraid devrait être commercialisé dans le courant de l'année et servira d'assistant aux coiffeurs. Le coiffeur commence la tresse, puis l'appareil termine le reste en quelques secondes. Yinka Ogunbiyi a précisé que le produit est conçu pour ménager les cheveux et permet de réaliser des tresses sans noeuds ainsi que des « box braids ».

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L'entreprise affirme que les gens consacrent environ 8 milliards d'heures par an à tresser leurs cheveux. Dans une enquête menée auprès de 2 000 personnes, 95 % ont déclaré qu'elles se tresseraient les cheveux plus souvent si le processus prenait moins de temps. Les coiffeurs sont également confrontés à de longues heures de travail et à des risques pour la santé, notamment le syndrome du canal carpien et l'arthrite.

Parmi les autres investisseurs participant à ce tour de table figurent AlleyCorp et Bling Capital. HaloBraid utilisera ces fonds pour le développement de produits, la fabrication et la mise en place de partenariats avec des salons de coiffure. Ogunbiyi a ajouté que l'entreprise prévoyait également de développer d'autres outils destinés aux soins des cheveux texturés, notamment un appareil capable de défaire les tresses.

Points clés à retenir

HaloBraid cherche à automatiser un segment du marché de la beauté qui a jusqu'à présent peu bénéficié d'innovations matérielles. Le tressage représente un secteur d'activité important, mais il repose encore sur des heures de travail manuel de la part des coiffeurs. Cela pose un problème de coût pour les clientes et un problème de main-d'oeuvre pour les salons.

Un outil capable de réduire le temps nécessaire au tressage pourrait augmenter le nombre de rendez-vous, alléger la charge de travail des coiffeurs et rendre les coiffures tressées plus accessibles. Ce marché revêt également une importance culturelle, car les tresses font partie de l'identité afro-américaine et de la vie quotidienne de nombreuses femmes et jeunes filles.

Cela signifie que le produit doit fonctionner sans abîmer les cheveux ni supplanter le rôle des coiffeurs. Pour les investisseurs, l'argument de vente réside dans le fait que les soins capillaires pour cheveux texturés constituent une vaste catégorie de consommation pour laquelle il existe peu d'outils de pointe, comparé au marché de la beauté dans son ensemble, où des entreprises telles que Dyson ont démontré que le matériel peut se vendre à des prix élevés.

Le risque réside dans la mise en oeuvre. Les cheveux sont difficiles à manipuler, les coiffures varient, et les salons n'adopteront l'appareil que s'il permet de gagner du temps, de préserver la qualité et de s'intégrer à leur flux de travail.