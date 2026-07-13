Nigeria: Les actions nigérianes affichent la meilleure performance au monde en termes de rendement en dollars

Les actions nigérianes ont dépassé le marché sud-coréen pour afficher les meilleurs rendements en dollars au monde cette année, les investisseurs se détournant des titres liés à l'intelligence artificielle au profit des marchés frontières portés par les réformes.

L'indice de référence nigérian a enregistré un rendement de 67 % en dollars en 2026, devançant la hausse de 66 % du Kospi, selon les données de Bloomberg qui suivent 92 places boursières mondiales. Ce revirement intervient après que l'indice sud-coréen est entré en phase baissière, chutant de 22 % par rapport à son pic du 19 juin.

La remontée du Nigeria a été favorisée par les réformes économiques, la hausse des cours du pétrole et une meilleure offre de devises étrangères. Le naira s'est apprécié de 4 % cette année, tandis que le won sud-coréen a chuté de 5 %, ce qui en fait l'une des devises les plus faibles d'Asie.

Les valeurs financières ont mené la hausse à la Bourse de Lagos. Fortis Global Insurance a enregistré un rendement d'environ 1 400 % en dollars. Les investisseurs surveillent également une éventuelle introduction en bourse de Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals, qui pourrait approfondir le marché.

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Cette remontée intervient également alors que S&P Dow Jones Indices a placé le Nigeria sur sa liste de surveillance pour 2027 en vue d'un éventuel passage du statut de marché autonome à celui de marché frontalier. Le 8 juillet, l'indice NGX All-Share a progressé de 2,27 % pour atteindre 242 459,98 points, tandis que la capitalisation boursière a grimpé de 3,45 billions de nairas pour s'établir à 155,59 billions de nairas, portée par une hausse de 10 % du titre Airtel Africa.

Points clés à retenir

La remontée boursière du Nigeria illustre à quel point l'attention des investisseurs a évolué en 2026. Le marché sud-coréen a été porté par la demande liée à l'intelligence artificielle, mais ce mouvement s'est affaibli, les investisseurs s'interrogeant sur les valorisations et les bénéfices. La remontée du Nigeria repose sur des facteurs différents : la stabilité monétaire, les réformes politiques, la confiance liée au pétrole et une forte liquidité locale.

Pour les investisseurs étrangers, la hausse de 4 % du naira est importante car elle permet de convertir les gains boursiers locaux en rendements en dollars au lieu de les éroder. Le relèvement éventuel du classement par S&P Dow Jones pourrait également jouer un rôle, car le statut de marché frontalier remettrait le Nigeria dans le viseur des fonds qui suivent les indices de référence. Toutefois, cette reprise comporte des risques.

Les actions nigérianes ont progressé rapidement, et les hausses se concentrent sur quelques secteurs et grandes valeurs. Le marché reste également exposé aux prix du pétrole, à la politique de change, à l'inflation, aux taux d'intérêt et à la mise en oeuvre des réformes. La question est de savoir si les gains pourront s'étendre au-delà des banques, des assureurs et de quelques grandes entreprises.

Si les réformes se maintiennent et que les introductions en bourse approfondissent le marché, le Nigeria pourrait attirer davantage de capitaux à long terme. Si la confiance dans la politique économique venait à faiblir, les mêmes facteurs liés à la devise et à la liquidité qui ont favorisé les rendements pourraient s'inverser.