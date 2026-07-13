Afrique de l'Ouest: Le RA-PDWA Togo sensibilise les jeunes à un engagement citoyen responsable à l'ère du numérique

Le Réseau des Alumni du Programme Dialogue Politique en Afrique de l'Ouest (PDWA), section Togo, a organisé, le samedi 11 juillet dernier à Lomé, la deuxième édition de « Génération citoyenne », une rencontre consacrée à la promotion de l'engagement des jeunes en faveur de la démocratie, de la citoyenneté et du développement.

Placée sous le thème « Engagement des jeunes à l'ère du numérique », cette édition a réuni de nombreux jeunes, des acteurs de la société civile ainsi que des partenaires institutionnels autour des enjeux liés à l'utilisation responsable des technologies numériques.

À l'ouverture des travaux, le Coordonnateur pays du Réseau des Alumni du PDWA Togo, Malick Kpeléawo, a expliqué que le choix du thème répond à une réalité incontournable. Selon lui, le numérique est désormais au coeur de la vie quotidienne et influence les opinions, les comportements ainsi que la participation citoyenne.

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« Bien utilisé, il constitue un formidable outil d'information, d'innovation et de mobilisation citoyenne. Mal utilisé, il peut devenir un vecteur de désinformation, de manipulation et de division », a-t-il souligné. L'objectif de cette rencontre, a-t-il poursuivi, est d'offrir aux jeunes les connaissances, les outils et les bonnes pratiques nécessaires pour faire du numérique un véritable levier d'engagement citoyen et de développement.

Le Coordonnateur a également salué le soutien constant de la Fondation Konrad Adenauer dans la promotion de la démocratie, du leadership des jeunes et de la bonne gouvernance, tout en exprimant sa gratitude aux autorités municipales pour leur accompagnement.

De son côté, Louisa Mendoza, Coordinatrice de programme à la Fondation Konrad Adenauer, a encouragé les participants à devenir des acteurs du changement. « Vous êtes les ambassadeurs des valeurs qui fondent notre action : la liberté, la responsabilité, la solidarité et l'engagement au service de la société », a-t-elle déclaré.

Elle a rappelé que le numérique offre aujourd'hui aux jeunes des possibilités inédites d'expression, de mobilisation et d'innovation citoyenne, tout en mettant en garde contre les nombreux défis qu'il comporte, notamment la désinformation, le cyberharcèlement, les atteintes à la vie privée, les manipulations de l'information et les restrictions de la liberté d'expression.

« Face à ces réalités, il est essentiel de développer une culture numérique responsable, critique et éthique », a insisté Mme Mendoza, invitant les jeunes à utiliser les outils digitaux pour promouvoir le dialogue, défendre les valeurs démocratiques, renforcer la cohésion sociale et contribuer positivement au développement de leurs sociétés.

Les échanges ont été enrichis par plusieurs communications portant notamment sur « Le numérique comme levier d'engagement citoyen : opportunités, innovations et impact des jeunes », « Liberté d'expression, censure numérique et droits des jeunes dans l'espace digital », ainsi que « Désinformation, cyberharcèlement et protection des données : naviguer en sécurité dans l'espace numérique ».

Représentant le premier Adjoint au Maire de la commune Golfe 2, Moïse Koulékpoto, un conseiller municipal a transmis un message de soutien à l'initiative. Il a rappelé que cette rencontre s'inscrit dans la volonté commune de promouvoir une jeunesse responsable, engagée et résolument tournée vers l'avenir.

Pour lui, cette deuxième édition constitue un véritable cadre d'apprentissage, de réflexion et d'engagement. À une époque où les outils numériques transforment profondément les sociétés, les jeunes doivent pouvoir s'en servir non seulement pour communiquer, mais aussi pour promouvoir les valeurs citoyennes, consolider la démocratie et contribuer activement au développement de leurs communautés.

Au terme de cette journée de formation et de réflexion, les participants se sont vu remettre des attestations de participation, marquant leur engagement à promouvoir une citoyenneté numérique responsable et à mettre les outils digitaux au service du développement et de la démocratie.